Fútbol de Primera: Quilmes Unión y Huracán a la punta

Se jugó la segunda fecha de la Primera División del fútbol local, con los triunfos de Quilmes, Independencia, Unión y Once Corazones.

En el Zubiri, Colegiales y Huracán empataron 2 a 2. Los goles del Escolar Plaza por dos, Elizondo, también por dos para el Globo. En Tercera ganó la visita 3 a 1.

Once Corazones derrotó a Ciclista 1 a 0 con gol de Monjes. No se jugó en Tercera.

En cancha de la ACDC, Unión venció a El Nacional 1 a 0 con gol de Rivera. Se fue expulsado Stornini, y tampoco se disputó el encuentro de no se jugó en Tercera.

Deportivo Independencia lo dio vuelta y le ganó a Echegoyen 2 a 1, con goles de Ausmendi y Marcelo, el gol de la visita: Suarez, y no se jugó en Tercera.

Quilmes, en el Complejo, derrotó a Boca 5 a 2, con goles de Aramendi, Espinal, Zaragoza por dos y Maldonado, en tanto los del xeneise fueron de Vázquez y Ciccioli, de penal. En Tercera, empataron 1 a 1.

Posiciones de primera:

Huracán, Quilmes y Unión 4, El Nacional, Once e Independencia 3, Colegiales 2, Echegoyen, Ciclista y Boca 1.

Posiciones de tercera:

Huracán 6, Unión + 3, Quilmes 2, Boca 2, Echegoyen + Independencia +, Colegiales, El Nacional + 1, Once Corazones +, Ciclista + 0.

+ tienen un partido pendiente

Promedios:

Once Corazones 2,240, Huracán 1,970, Unión 1,810, Independencia 1,570, Quilmes 1,280, El Nacional 1,200, Boca 1,100, Ciclista 1,080, Colegiales 1,030, Echegoyen 0,970.