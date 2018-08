Fútbol de Primera: Se juega la cuarta fecha del Clausura

Este domingo se juega la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera División del fútbol local que tiene a Huracán y Boca al frente de las posiciones.

En el mateo Catale se juega el clásico mas añejo de la ciudad. El Nacional recibe a Huracán y dirige José García con Juan Carlos Bustos y Marcial Frelis.

En la Bombonerita, el otro puntero, Boca espera por Once Corazones con el arbitraje de Dardo Espinosa con Pablo Donadio y Mailen Vázquez.

En Gonzales Chaves, el último campeón espera por Unión con el control de Lucas Boneiro con Juan Namuncurá y Alfonso Colantonio.

En el complejo de Olimpo, el local se mide con Independencia y dirige una terna de Bahía Blanca.

En el complejo cervecero se juega el otro clásico de la ciudad. Quilmes espera por Colegiales y los árbitros son Ezequiel Ostiza con Luis Matallan y Aidan Codagnone.

Posiciones Primera División

Huracán y Boca 9 puntos, El Nacional 7, Colegiales 4, Unión 3, Once Corazones, H. Ciclista y Quilmes 2, Independencia y Olimpo 1.

Promedios

Huracán 1.958, Once Corazones 1.875, Independencia 1.562, H. Ciclista 1.437, El Nacional 1.396, Boca 1.229, Colegiales 1.208, Quilmes 1.187, Unión 1.133 y Olimpo 1.083

Posiciones Tercera División

Once y Huracán 9 puntos, Independencia 6, Boca 5, El Nacional y Unión 4, Colegiales y H. Ciclista 2, Olimpo y Quilmes 0