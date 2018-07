Fútbol de Primera: Se juega la segunda fecha del Clausura

En Primera del fútbol local se juega la segunda fecha del Torneo Clausura. En el inicio ya hay 3 punteros.

En la Bombonerita, el Xeneise espera por el último campeón, Ciclista. Dirige Ezequiel Ostiza con Luis Matallán y Juan Namuncurá

En el Catale, El Nacional recibe a Unión con el arbitraje de una terna de Bahía Blanca.

En el complejo de Olimpo, el local se mide con Once Corazones. Son árbitros Lucas Boneiro con Juan Carlos Bustos y Mailen Vázquez.

En Gonzales Chaves, Independencia espera por Colegiales con el arbitraje de Walter Torraca con Diego Márquez, Matías Vidal y Kevin Dupurt.

En el complejo quilmeño, el Cervecero y Huracán protagonizan el clásico de barrio. Son árbitros José García con Hugo Plaza, Marcial Frelis y Antonella Cortadi.

Posiciones de Primera en el Clausura

Huracán, Boca y Unión 3, Once, Quilmes, Ciclista y El Nacional 1, Colegiales, Olimpo e Independencia, sin unidades.

Posiciones de Tercera

El Nacional, Huracán, Once y Unión 3, Colegiales y Boca 1, Ciclista, Independencia, Olimpo y Quilmes 0.

Promedios

Once Corazones 1.934, Huracán 1.913, Independencia 1.608, Ciclista 1.478, El Nacional 1.326, Quilmes 1.217, Unión 1.214, Olimpo 1.200, Colegiales 1.174, Boca 1.152.