Fútbol de Primera: se juega la última fecha del Apertura

Se juega la última fecha del Torneo Apertura de Fútbol de Primera donde habrá un campeón. Si Huracán obtiene un punto festejará el primer título en juego del año.

En el Victoriano Zubiri, Colegiales espera por Once Corazones dirige Héctor Katlauskas con Dardo Espinosa, Aldo Soriano y Alan Ibarlucia.

En el Roberto L Bottino Huracán recibe a Unión dirige Ezequiel Ostiza con Lucas Boneiro y Pablo Donadio.

En Gonzales Chaves se juega el clásico de la ciudad Huracán Cicista e Independencia controla Walter Torraca con Daniel Bustos y Pablo Martínez.

En el Antonio M, Catale El Nacional espera por Quilmes con el arbitraje de Federico Gutiérrez con Javier Ulibarre y Sergio Echegaray.

En San Francisco de Bellocq Echegoyen espera por Boca Junior con el control de Facundo Elgart con José García y Gastón Gutiérrez.

Posiciones de Primera

Huracán 24, Once Corazones 21, Unión 16, Independencia 11, El Nacional 9, Quilmes 8, Ciclista y Colegiales 7, Boca 6, Echegoyen 3.

Posiciones de Tercera

Once Corazones 19, Boca Junior 17, Colegiales 14, Independencia 13, Unión, El Nacional y Huracán 10, Quilmes 8, Echegoyen 4, Ciclista 2.

Promedios

Once Corazones 2.300, Unión 2.000, Huracán 1.950, Independencia 1.540, Quilmes 1.260, El Nacional 1.190, Ciclista 1.140, Boca 1.070, Colegiales 1.030, Echegoyen 1.020.