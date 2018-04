Fútbol de Primera: Segunda fecha con El Nacional y Olimpo en la punta

Se juega la segunda fecha del Torneo Oficial de Primera del fútbol local donde aparecen como únicos punteros Olimpo y El Nacional.

En Gonzales Chaves, Huracán Ciclista recibe a Boca Junior. Dirigen Walter Torraca con Federico Torraca y Hugo Ottonello.

En su remozado estadio, Unión y El Nacional protagonizan un clásico añejo con el arbitraje de Lucas Boneiro con Luis Matallán y Juan Namuncurá.

En Indio Rico, Once Corazones recibe a Olimpo con el control de Ezequiel Ostiza, con Juan Bustos y Pablo Martínez.

En el Bottino, se juega el clásico de Barrio Huracán y Quilmes con el arbitraje de una terna de Bahía Blanca.

En el Zubiri, Colegiales recibe a Independencia de Chaves. Dirigen Facundo Elgart con Aidán Codagnone, Diego Márquez Y Matías Vidal.

Posiciones de Primera:

Olimpo y El Nacional 3, Boca, Colegiales, Independencia, Huracán, Quilmes y Once Corazones 1, Unión y Ciclista 0.

Posiciones de Tercera:

El Nacional, Independencia, Colegiales, Unión 3, Quilmes y Once Corazones 1, Olimpo, Boca, Ciclista y Huracán 0.