Fútbol de Primera: segundo cruce de los play offs

Se juegan los partidos revanchas de los play offs de Primera división y la final de Tercera.

Desde las 10 horas se disputará la final en cancha de Villa del Parque, Huracán vs Once Corazones con el control de Iván Lazarte con Luis Matallán y Juan Carlos Bustos.

En Primera, en la bombonerita, Boca espera por Olimpo, dirigen Federico Torraca con Pablo Donadío con Juan Carlos Bustos.

En el Mateo Cátale, El Nacional recibe a Once Corazones con el arbitraje de Analia Carrizo con Juan Namuncurá y Marcial Félix.

En el Zubiri, Colegiales se mide con Huracán Ciclista con el control de Dardo Espinosa con Gustavo Lazarte y Mailén Vázquez.

En Gonzales Chaves, Independencia espera a Huracán con el arbitraje de Jose García con Luis Matallán y Brian Di Franco.

En el primer cruce ganaron Olimpo, Once Corazones, Independencia y Colegiales.