Fútbol de Primera: tres punteros en el inicio del Clausura

En el comienzo del Torneo Clausura de fútbol de Primera división de Liga Tresarroyense, ganaron Unión, Boca y Huracán.

Huracán, en el Bottino, dio cuenta de Independencia 3 a 0 con goles de Ciccioli, Barroca y Alcodoy. Se fueron expulsados Zanel del Globo y Mir del Ventarrón. En Tercera ganó el local 3 a 0.

Unión logró el primer triunfo del año ante Olimpo por 3 a 0, con goles de Barrionuevo, Sánchez - en contra - y Mardone. El gol de la visita, Sánchez. Se fue expulsado Medwid y Solano García del Tatengue. En Tercera ganó Unión 2 a 1.

En Indio Rico, Once Corazones y Quilmes empataron 1 a 1. Los goles: Troncoso para el local y Marín para el Cervecero. Se fueron expulsados Dupuy en Once y A. Aramendi en Quilmes. En Tercera triunfo del local 2 a 1.

En Chaves empataron Ciclista y El Nacional 2 a 2. Los goles: Porta en dos oportunidades - el segundo de pena -l para el Globo y Granero - por dos - en el Decano. En Tercera, ganó la visita 1 a 0.

El clásico de barrio fue para Boca: de visitante le ganó a Colegiales 3 a 2, con goles de Quintela - en contra - Armesto y Carrera; para el local, marcaron Quintela y Piecenti. En Tercera empataron 2 a 2.

Posiciones de Primera en el Clausura:

Huracán, Boca y Unión 3, Once, Quilmes, Ciclista y El Nacional 1, Colegiales, Olimpo e Independencia, sin unidades.

Posiciones de Tercera:

El Nacional, Huracán, Once y Unión 3, Colegiales y Boca 1, Ciclista, Independencia, Olimpo y Quilmes 0.

Promedios:

Once Corazones 1,934 , Huracán 1,.913 , Independencia 1,608 , Ciclista 1,478 , El Nacional 1,326 , Quilmes 1,217 , Unión 1,214 , Olimpo 1,200 , Colegiales 1,174 , Boca 1,152.

Próxima fecha, segunda de las revanchas:

El Nacional vs. Unión, Olimpo vs. Once Corazones, Boca vs. Ciclista, Quilmes vs. Huracán, Independencia vs. Colegiales.