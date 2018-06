Fútbol de Primera: última fecha del Apertura

Se juega la última fecha del Torneo Apertura de Primera que ya tiene como campeón a Huracán Ciclista.

En “la bombonerita” Boca recibe a El Nacional con el arbitraje de una terna de Bahía Blanca.

En Gonzáles Chaves, Huracán Ciclista espera por Olimpo con el control de Lucas Boneiro, con Juan Carlos bustos y Mailén Vázquez.

En cancha de Unión, “el tatenque” se mide con Quilmes, dirigen una terna de Bahía Blanca.

En Indio Rico, Once Corazones espera por Independencia con el arbitraje de Juan Gutiérrez, con Iván Lazarte y Walter Torraca.

En el Bottino, Huracán recibe a Colegiales con el control de José García, con Juan Arista, Marcial Frelis y Alan Ibarlucía.

Posiciones de Primera

Huracán Ciclista 17 (Campeón), Colegiales 13, El Nacional y Olimpo 12, Huracán, Independencia y Once 11, Boca 8, Quilmes 6, Unión 2.

Posiciones de Tercera

Independencia 19, Once 18, Unión 17, Boca 14, Colegiales y Huracán 9, Ciclista 8, Olimpo y El Nacional 6, Quilmes 5.

Promoción

Once Corazones 1.931, Huracán 1.963, Independencia 1.682, Olimpo 1.500, Ciclista 1.454, El Nacional 1.363, Colegiales 1.227, Quilmes 1.209, Unión 1.192, Boca 1.068