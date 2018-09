Fútbol de Primera: última fecha del Clausura

Se juega este domingo la última fecha del Torneo Clausura de Fútbol de Primera donde Huracán ya es el campeón, solo queda definir quien dejará la categoría, el título de tercera división y la ubicación para los play offs.

En el Catale, El Nacional recibe a Boca con el arbitraje de Dardo Espinosa con Pablo Martínez, Brian Di Franco y Nicolás Gutiérrez.

En Indio Rico, Once Corazones espera por Independencia con el control de Ezequiel Ostiza con Pablo Donadío y Emanuel Paguegui.

En el complejo de Olimpo, el local se mide con Huracán Ciclista; el árbitro Walter Torraca con Aidán Codagnone, Marcial Frelis y Andrea Ulloa.

En el estadio de Colegiales, el escolar recibe al campeón Huracán con el arbitraje de Iván Lazarte con Juan Arista, Alfonso Colantonio y Kevin Dourforud.

En el complejo de Quilmes, el cervecero espera a Unión con el control de una terna de Bahía Blanca.

Posiciones 1° División: Huracán 24 puntos (campeón), Boca 16, El Nacional 15 Colegiales 13, Unión 12, Olimpo 9, Quilmes 6, Ciclista y Once Corazones 5 e Independencia 2.

Promedios: Huracán 2.056, Once 1.754, Independencia 1.433, El Nacional 1.415, Ciclista 1.358, Colegiales 1.264, Boca 1.245, Olimpo 1.235, Unión 1.228 y Quilmes 1.150.

Posiciones 3° División: Huracán 22, Once 21, Independencia 19, El Nacional 15, Boca 11, Colegiales y Olimpo 6, Ciclista 5, Unión y Quilmes 4.