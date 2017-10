Fútbol de Primera: última fecha para conocer el campeón

Se juega la última fecha del Torneo Clausura del fútbol de Primera donde llegan como punteros los equipos de Huracán y Quilmes.

En Gonzales Chaves se juega el clásico de la ciudad: Independencia recibe a Huracán Ciclista. Árbitros terna de Bahía Blanca.

En Indio Rico Once Corazones espera a Colegiales. Árbitros Facundo Elgart con Aldo Soriano, Diego Marquéz y Matías Ulibarre.

En cancha de Argentino Junior Unión hace de local y espera a uno de los punteros: Huracán. Árbitros Dardo Espinoza con Federico Gutierrez, Brain Di Franco y Nicolás Gutierrez.

En el complejo el otro puntero, Quilmes, recibe a El Nacional. Árbitros Lucas Bonairo con Gastón Gutierrez, Pablo Martinez y Brain Aramendi.

En cancha de Boca el xeneise recibe al descendido Recreativo Echegoyen. Árbitros Federico Torraca con Héctor Katlauiskas y Matías Vidal.

Posiciones de Primera

Huracán y Quilmes 16, Independencia 14, Colegiales 13, Unión 12, El Nacional 11, Once Corazones 10, Ciclista 7, Boca 5, Echegoyen 1.

Posiciones de Tercera

Huracán 22, Once Corazones 19, Unión 16, El Nacional 12, Boca 10, Quilmes 9, Colegiales y Echegoyen 5, Independencia 4, Ciclista 3.

Promedios

Once Corazones 2.117, Huracán 1.980, Unión 1.647, Independencia 1.607, Quilmes 1.372, El Nacional 1.215, Colegiales 1.171, Ciclista 1.078, Boca 1.028, Echegoyen 0,882.