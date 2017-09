Fútbol: En la Sexta fecha de Primera ganaron Huracán y Unión

Se jugó la sexta fecha de la Primera División del fútbol local, que dejó a Huracán como único puntero y, cuando restan tres fechas, Echegoyen y Boca quedaron muy comprometidos con el Descenso y la Promoción.

Huracán, como local le ganó a Echegoyen 3 a 0, con goles de Vannieuwenhoven - de penal - , Prieto y Fritz. En Tercera, triunfo del Globo por 5 a 0.

Colegiales y Quilmes empataron en el Zubiri 1 a 1, con goles de Elorza para el Escolar y Espinal para el Cervecero. Se fue expulsado Zanabria del local, y en Tercera ganó la visita 3 a 2.

En Indio Rico Once Corazones e Independencia empataron 1 a 1 los goles de Monje para el local y Cerfoglia para la visita en tercera triunfo de Once 5 a 0.

El cancha de Quilmes, Unión derrotó a Boca 3 a 2, con goles de Méndez Campos - de penal - , Rodríguez y Montes; para el xeneize convirtieron Barroero y Armesto, y Moreno -arquero de Unión - le atajó un penal a Montequín. Fueron expulsados Cuevas y Montequín de Boca. En Tercera gano el Tatengue 2 a 1.

En Chaves, Ciclista y El Nacional empataron 2 a 2. Los goles del Globo: Arrechea y Jalif. Para el Decano marcaron Gutiérrez y Macías. En Tercera ganó la visita 2 a 1.

Posiciones de Primera:

Huracán 14, Quilmes 12, Once Corazones, Independencia y Colegiales 10, Unión 9, El Nacional 5, Ciclista 4, Boca 2, Echegoyen 1.

Posiciones de Tercera:

Huracán 16, Unión 13, El Nacional 12, Once Corazones 10, Quilmes 9, Boca 7, Colegiales 5, Echegoyen 2, Independencia 1, Ciclista 0.

Promedios:

Once Corazones 2,142, Huracán 2,020, Unión 1,666, Independencia 1,591, Quilmes 1,346, Colegiales 1,151, El Nacional 1,142, Ciclista 1,061, Boca 1,000, Echegoyen 0,918.