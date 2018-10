Fútbol: En Primera ganaron Once e Independencia. Segunda se define en la última fecha

Una jornada vibrante se vivió en este domingo de fútbol local, con el primer partido de las semifinales de los playoff de Primera División y la anteúltima fecha del Clausura de Segunda.

Once Corazones e Independencia ganaron sus partidos y tomaron ventaja en esta primera instancia de las semifinales de los playoff. Los de Indio Rico son los que mejor panorama tienen, tras haber jugado un muy buen partido, Once Corazones venció a Olimpo en el complejo por 3 a 1 y ahora tendrá la posibilidad de definir el pasaje a la final en su cancha.

En Adolfo Gonzales Chaves, Independencia volvió al triunfo tras varios partidos de empates y derrotas, y le ganó a Colegiales por 2 a 1. El Ventarrón se quedó con una buena ventaja, aunque el Escolar finalizó con una sonrisa ya que el gol de Sanabria llegó en tiempo de descuento y seguramente sea muy importante para la revancha a jugarse en el Victoriano Zubiri.

El campeón de Segunda División deberá esperar, todo se definirá en la última fecha, en la que casualmente uno de los grandes protagonistas no jugará, Villa del Parque tiene fecha libre y el otro que llega con grandes chances es Cascallares, que obtuvo un triunfo vital en San Francisco de Bellocq tras derrotar a Echegoyen por 3 a 1..

Todas las miradas estarán puestas en la cancha del rojinegro el próximo domingo cuando enfrente a Agrario, con un empate alcanzará a Villa en el primer puesto, pero ganando Cascallares se consagrará campeón en Segunda y se ganará el derecho a jugar la final por el ascenso.

La lucha por meterse en la Liguilla también está al rojo vivo, la disputa entre Alumni, Claromecó Central y ACDC será clave en la última fecha. Por su parte, Copetonas con la derrota quedó sin chances de ingresar a la definición.

Posiciones 2° División: Villa 27 puntos, Cascallares 26, Agrario 21, Echegoyen 18, Garmense 18, Alumni 15, Central 14, Argentino 13, Copetonas 12, Claromecó 11, ACDC 9, Barra 8 y San Martín 6.

Tabla acumulativa: Villa 54 puntos, Echegoyen 45, Agrario 42, Cascallares 39, Garmense 36, Alumni 32, Claromecó 32, Central 29, ACDC 27, Copetonas 24, Argentino 22, Barra 18 y San Martín 17.

Próxima fecha (última): Cascallares vs. Agrario, Alumni vs. ACDC, Garmense vs. Copetonas, Claromecó vs. Argentino, San Martín vs. Juan E. Barra, Central vs. Echegoyen. Libre: Villa.

Resultados 4° División: Agrario 5 – Villa 2, Echegoyen 2 – Cascallares 3, ACDC 1 – Garmense 2, Argentino 1 – San Martín 3, Copetonas 3 – Claromecó 1, Barra 0 – Central 4.

Posiciones 4° División: Villa 28 puntos *, Agrario 23, Central 21, San Martín 21, Cascallares 18, Argentino 15, Alumni 15, Garmense 15, ACDC 10, Claromecó 9, Barra 9, Copetonas 8 y Echegoyen 6.

*- Campeón.