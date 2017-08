Fútbol: En Primera la punta esta entre vecinos

Finalizada la tercera fecha del Clausura de primera división, hay dos punteros; Huracán y Quilmes. También ganó Once Corazones.

En la “Bombonerita” Huracán de visitante le ganó a Boca 2 a 1, con goles de Federico Sánchez. Abrió el marcador Armesto para el local. En Tercera ganó el Globo 7 a 1.

Quilmes, en el Complejo, dio cuenta de Independencia. Ganaba el Ventarrón con gol de Cerfoglia, pero el Cervecero, con tres de Cristian Maldonado finalmente se impuso. Se fueron expulsados Espinal de Quilmes y Baquero de la visita. En Tercera, también fue triunfo del local por 1 a 0.

Once Corazones, como visitante derrotó a El Nacional 3 a 2, con los goles de Pérez, Maciel San Román y Regalado; los descuentos del Decano: Posse y Silva. Se fue expulsado Macías del local, y en Tercera empataron 1 a 1.

En San Francisco empataron 0 a 0 Echegoyen y Unión. Hubo tres expulsados: San Román, Aringoli y Olivetto del local. Merlo, arquero de Echegoyen, le atajó un penal a Méndez Campos, en Tercera, ganó la visita 7 a 0.

En Gonzales Chaves, Huracán Ciclista y Colegiales empataron 0 a 0. En Tercera gano el Escolar por 3 a 1.

Posiciones de Primera:

Huracán y Quilmes 7 , Once Corazones 6 , Unión 5 , El Nacional , Independencia y Colegiales 3 , Huracán Ciclista y Echegoyen 2 , Boca 1

Posiciones de Tercera:

Huracán 9, Unión 6, Quilmes y El Nacional +5, Colegiales 4, Boca 2, Echegoyen +, Independencia + y Once + 1, Ciclista 0

+ tienen un partido pendiente

Promedios:

Once Corazones 2,266, Huracán 2,000, Unión 1,755, Independencia 1,545 , Quilmes 1,324, El Nacional 1,326, Ciclista 1,088, Boca 1,060, Colegiales 1,035, Echegoyen 0,977.