Fútbol: Hay dos punteros en el inicio del Clausura de Primera

Comenzó a jugarse el Torneo Clausura de Primera División del fútbol tresarroyense, y en esta primera fecha ganaron El Nacional y Huracán.

En el estadio Bottino, Huracán le ganó a Once Corazones 3 a 1, con goles de Elizondo por dos y Vannieuwenhoven. Para la visita, Monjes. En tercera ganó el globo 3 a 1.

En San Francisco de Bellocq, Echegoyen y Quilmes empataron 0 a 0. En tercera, también empate 1 a 1.

El Nacional en su cancha le ganó a Independencia 1 a 0 con gol de Pose. En tercera empataron 1 a 1.

En el clásico de barrio hubo empate entre Boca y Colegiales, 1 a 1. Los goles: Navarrete para el escolar y Cueva para el xeneize. En cuarta empataron 2 a 2.

En Gonzales Chaves, Ciclista y Unión empataron 1 a 1. Godoy de penal para el Globo, y Velizán para el Tatengue. En cuarta ganó la visita 3 a 1.

Posiciones de Primera:

Huracán y El Nacional 3, Unión, Ciclista, Boca, Colegiales, Echegoyen y Quilmes 1, Once e Independencia 0.

Posiciones de Tercera:

Unión y Huracán 3, Independencia, El Nacional, Boca, Colegiales, Echegoyen y Quilmes 1, Once y Ciclista 0.

Promedios:

Once 2,220, Huracán 2,000, Unión 1,700, Independencia 1,540, Quilmes 1,225, El Nacional 1,220, Boca 1,148, Ciclista 1,116, Colegiales 1,037, Echegoyen 1,000.