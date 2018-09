Fútbol: Huracán a un pasito del título y el descenso al rojo vivo. Agrario es líder en Segunda

El fútbol local regaló una jornada de domingo apasionante tanto en el Clausura de Primera División como en el Clausura de Segunda, en una tarde que tuvo todos los condimentos y muchos vivieron a través del “Gol a Gol” de LU 24.

En Primera División, Huracán le ganó 2 a 1 a Unión en un partido durísimo y obtuvo su sexta victoria al hilo, quedando a un triunfo de quedarse con el título.

Boca es el único que puede arrebatarle la consagración al Globo, es que el Xeneize venció a Quilmes en el complejo en un partidazo por 1 a 0 y además tomó aire en los promedios. Por su parte el Cervecero sigue complicado, aunque lo ayudó el empate de Olimpo ante El Nacional por 2 a 2.

En el duelo de necesitados de Chaves, Independencia y Huracán Ciclista no se sacaron diferencias e igualaron 0 a 0.

Colegiales se bajó de la lucha por el título, tras haber empatado con Once Corazones 0 a 0, punto valioso para el Escolar que terminó con 9 jugadores.

En Segunda División, Agrario sigue ganando y goleando, esta vez dio cuenta de Alumni al derrotarlo por 5 a 1 y se subió a la punta en soledad, aprovechando que Argentino quedó libre y el empate 2 a 2 de Villa frente a Garmense. Echegoyen también ganó y se prende.

Todos los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 7)

FINALES

HURACÁN UNIÓN 2-1

Goles: J. Ciccioli y J. Elizondo (H); Uzidinger -en contra- (U). OLIMPO EL NACIONAL 2-2

Goles: Otreras y Ridao (O); Scoles y Ascensión (EN).

Incidencia: Fue expulsado A. Barrionuevo (EN). INDEPENDENCIA H. CICLISTA 0-0 Incidencia: Fue expulsado Tavieres (HC). COLEGIALES ONCE 0-0 Incidencia: Fueron expulsados Videla y Quintela, ambos de Colegiales. QUILMES BOCA 0-1 Gol: A. San Román (B).

Incidencias: Fue expulsado Cuevas (B); Martínez (B) le atajó un penal a L. Aramendi (Q).

Posiciones 1° División: Huracán 21 puntos, Boca 16, El Nacional 14 Colegiales 12, Unión 9, Olimpo 6, Quilmes y Once 5, Ciclista 4 e Independencia 2.

Promedios: Huracán 2.038, Once 1788, Independencia 1.461, El Nacional 1.423, Ciclista 1.365,Colegiales y Boca 1.269, Unión 1.176, Quilmes 1.153 y Olimpo 1.125.

Próxima fecha (8°): Once Corazones vs. Huracán, Unión vs. Independencia, Ciclista vs. Quilmes, Boca vs. Olimpo y El Nacional vs. Colegiales.

Resultados 3° División: Olimpo 0 – El Nacional 2, Quilmes 2 – Boca 6, Colegiales 0 – Once 1, Huracán 11 – Unión 0, Independencia 3 – Ciclista 1.

Posiciones 3° División: Once 21 puntos, Huracán 19, Independencia 16, El Nacional 12, Boca 8, Colegiales y Olimpo 6, Boca y Ciclista 5, Unión 4, Quilmes 1.

2° DIVISIÓN (FECHA 5)

FINALES

CENTRAL SAN MARTÍN 1-1 Goles: Cinalli -de penal- (C); Pellegrini -de penal- (SM). CASCALLARES CLAROMECÓ 4-1

Goles: Pedone -2-, González y Álvarez (Casc); Ilzarbe (Cla). VILLA GARMENSE 2-2 Goles: Ozcariz -2- (V); Di Marco y Del Río (G). AGRARIO ALUMNI 5-1 Goles: Tavernini, Caprile y Tries -3- uno de penal (Ag); Robles (Al). ECHEGOYEN ACDC 3-1 Goles: Aríngoli -2- y Marcelo (E); Giuliani (ACDC). JUAN E. BARRA COPETONAS 0-1

Gol: Kohl (C).

Incidencia: Fue expulsado Formenti (JEB).

Posiciones 2° División: Agrario 12 puntos, Echegoyen 11, Argentino y Villa 10, Alumni 8, Garmense y Cascallares 7, ACDC y Copetonas 4, Barra, Claromecó 3, San Martín y Central 2.

Tabla acumulativa 2° División: Echegoyen 38 puntos, Villa 37, Agrario 33, Alumni y Garmense 25, Claromecó 24, ACDC 22, Cascallares 20, Argentino 19, Central 17, Copetonas 16, San Martín 13 y Barra 11.

Próxima fecha (6°): Argentino vs. Juan E. Barra, Copetonas vs. Echegoyen, ACDC vs. Agrario, Alumni vs. Villa, Garmense vs. Cascallares, Claromecó vs. Central. Libre: San Martín.

Resultados 4° División: Central 1 – San Martín 0, Cascallares 2 – Claromecó 1, Villa 2 – Garmense 0, Agrario 1 – Alumni 0, Echegoyen 0 – ACDC 0 Barra 3 – Copetonas 0.

Posiciones 4° División: Villa 12 puntos, Barra y Agrario 8, ACDC, Central, Cascallares y Garmense 7, San Martín y Alumni 5, Argentino y Echegoyen 4, Copetonas 3 y Claromecó 2.