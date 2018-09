Fútbol: Huracán es el campeón del Clausura de Primera División

Huracán se alzó con la gloria y se consagró campeón del Clausura de Fútbol de Primera División luego de vencer a Once Corazones en Indio Rico por 2 a 1. De esta manera, el Globo le sacó 8 puntos de ventaja al segundo (Boca) y se quedó con el título, ganándose el derecho de jugar la finalísima frente a Huracán Ciclista.

El descenso está al rojo vivo, Quilmes tiene un pie en Segunda División, en un partidazo que se jugó en Adolfo Gonzales Chaves, el Cervecero igualó 3 a 3 con Huracán Ciclista, pero los triunfos de Unión y Olimpo complicaron mucho al conjunto quilmeño.

Es que Unión se salvó del descenso y se aseguró jugar la próxima temporada en Primera División con la victoria 2 a 0 sobre Independencia, por su parte Olimpo, que venció bien a Boca, tiene la permanencia casi asegurada, tiene que esperar que Quilmes no sume de a 3 o empatar o ganar en la última fecha.

Hay nuevo líder en Segunda División, porque Villa del Parque aprovechó la caída de Agrario, Echegoyen y Argentino, los tres que se disputaban la punta en esta fecha y los del Bosque se subieron a la cima de la tabla con el triunfo por 2 a 1 sobre Alumni en Orense.

Todos los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 8)

FINALES

ONCE CORAZONES HURACÁN 1-2

Goles: Monges (OC); J. Elizondo y Prendel -en contra- (H).

Incidencia: Fue expulsado López (OC). UNIÓN INDEPENDENCIA 2-0

Goles: J. Plaza y M. Tanno (U). H. CICLISTA QUILMES 3-3 Goles: Ramallo y L. Porta -2- uno de penal (HC); G. Di Croce y L. Aramendi -2- uno de penal (Q).

Incidencia: Fueron expulsados: F. Fernández (Q) y Ortega (HC). BOCA OLIMPO 0-2 Goles: C. San Martín y S. Ridao (O). EL NACIONAL COLEGIALES 1-1 Goles: Scoles (EN); L. Navarrete (C).

Posiciones 1° División: Huracán 24 puntos (campeón), Boca 16, El Nacional 15 Colegiales 13, Unión 12, Olimpo 9, Quilmes 6, Ciclista y Once Corazones 5 e Independencia 2.

Promedios: Huracán 2.056, Once 1.754, Independencia 1.433, El Nacional 1.415, Ciclista 1.358, Colegiales 1.264, Boca 1.245, Olimpo 1.235, Unión 1.228 y Quilmes 1.150.

Próxima fecha (9° y última): El Nacional vs. Boca, Olimpo vs. Ciclista, Quilmes vs. Unión, Independencia vs. Once Corazones y Huracán vs. Colegiales.

Resultados 3° División: Once 1 – Huracán 3, Quilmes 3 – Ciclista 1, Boca 4 – Olimpo 2, Unión 1 – Independencia 2 y El Nacional 1 – Colegiales 0.

Posiciones 3° División: Huracán 22, Once 21, Independencia 19, El Nacional 15, Boca 11, Colegiales y Olimpo 6, Ciclista 5, Unión y Quilmes 4.

2° DIVISIÓN (FECHA 6)

FINALES

ACDC AGRARIO 1-0 Gol: Rojas (ACDC). COPETONAS ECHEGOYEN 2-1

Goles: Alfaro y T. Hastrup -de penal- (C); Morán (E).

Incidencia: Musa (C) marró un penal. Fue expulsado Tenaglia (E). ALUMNI VILLA 1-2 Goles: Di Luca (A); Rodríguez y Goñi (V).

Incidencia: Fue expulsado Caraballo (A). ARGENTINO JUAN E. BARRA 2-4 Goles: Ibarlucía y Salomón -de penal- (A); Díaz y Ruíz Díaz -3- (JEB).

Incidencia: Fue expulsado Irastorza (A). GARMENSE CASCALLARES 0-1 Gol: Álvarez (C). CLAROMECÓ CENTRAL 2-0

Goles: Ilzarbe y Trybuchowicz (Cla).

Incidencia: Fue expulsado Bassi (Cen).

Posiciones 2° División: Villa 13 puntos, Agrario 12, Echegoyen 11, Argentino y Cascallares 10, Alumni 8, Garmense, ACDC y Copetonas 7, Barra y Claromecó 6, San Martín y Central 2.

Tabla acumulativa 2° División: Villa 40 puntos, Echegoyen 38, Agrario 33, Claromecó 27, Alumni, ACDC y Garmense 25, Cascallares 23, Argentino y Copetonas 19, Central 17, Barra 14 y San Martín 13.

Próxima fecha (7°): San Martín vs. Claromecó, Central vs. Garmense, Cascallares vs. Alumni, Villa vs. ACDC, Agrario vs. Copetonas, Echegoyen vs. Argentino. Libre: Juan E. Barra.

Resultados 4° División: Argentino 3 – Barra 0, Echegoyen 1 – Copetonas 1, ACDC 4 – Agrario 0, Alumni 4 – Villa 5, Garmense 3 – Cascallares 1 y Claromecó 1 – Central 0.

Posiciones 4° División: Villa 15 puntos, Garmense y ACDC 10, Argentino 9, Barra y Agrario 8, Cascallares y Central 7, Alumni, San Martín, Echegoyen y Claromecó 5 y Copetonas 4.