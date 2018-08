Fútbol: Huracán no para de ganar. Argentino se subió a la punta en Segunda

En otra fecha con muchos goles, el fútbol local jugó la 6° fecha del Clausura de Primera y la 4° fecha del Clausura de Segunda, en Primera Huracán sigue siendo ideal, esta vez dio cuenta de Huracán Ciclista al vencerlo en Chaves por 3 a 1. Boca y El Nacional ganaron sus partidos e intentan no perderle pisada al Globo tresarroyense. En la lucha por no descender, pese a haber caído frente a El Nacional, Quilmes terminó la jornada sonriendo con el empate sobre el final de Colegiales ante Olimpo, lo cual sigue dejando al aurinegro en la zona de descenso directo.

En Segunda división, Argentino aprovechó la caída de los líderes (Agrario y Villa) y de esta manera se subió a la cima de la tabla de posiciones. En la tabla acumulativa está todo más que apretado, ya que Claromecó, Garmense, ACDC, Cascallares y Argentino ganaron sus respectivos partidos.

1° DIVISIÓN (FECHA 6)

FINALES

H. CICLISTA HURACÁN 1-3

Goles: D'Alessandro (HC); N. Alcodoy, J. Vannieuwenhoven y A. Zubillaga (H). UNIÓN ONCE CORAZONES 1-0

Gol: J. Barroero (U). BOCA INDEPENDENCIA 1-0 Gol: L. Carrera (B). EL NACIONAL QUILMES 1-0



Gol: Caballero (EN).

Incidencia: Expulsados Espinoza (Q) y Piloni (EN). OLIMPO COLEGIALES 1-1 Goles: Sánchez (O); Silva (C).

Incidencia: Expulsado Pasarín (C).

Posiciones 1° División: Huracán 18 puntos, Boca y El Nacional 13, Colegiales 11, Unión 9, Olimpo y Quilmes 5, Once Corazones 4, Ciclista 3 e Independencia 1.

Promedios: Huracán 2.019, Once 1.803, Independencia 1.470, El Nacional 1.431, Ciclista 1.372, Colegiales 1.274, Boca 1.235, Unión 1.212, Quilmes 1.176, Olimpo 1.133.

Próxima fecha (7°): Huracán vs. Unión, Independencia vs. Ciclista, Olimpo vs. El Nacional, Quilmes vs. Boca y Colegiales vs. Once Corazones.

Resultados 3° División: Ciclista 0 – Huracán 4, Unión 0 – Once 4, Boca 0 – Independencia 1, El Nacional 3 – Quilmes 0 y Olimpo 2 – Colegiales 0.

Posiciones 3° División: Once 18, Huracán 16, Independencia 13, El Nacional 9, Colegiales y Olimpo 6, Boca y Ciclista 5, Unión 4, Quilmes 1.

2° DIVISIÓN (FECHA 4)

FINALES

COPETONAS ARGENTINO 1-2 Goles: I. Hastrup (C); López e Irastorza - de penal-(A).

Incidencia: Fueron expulsados Diez y Franganillo (C) e Ibarlucía (A). ACDC JUAN E. BARRA 5-2

Goles: Godoy -2-, Giuliani, Diez y López (ACDC); Díaz y Burgois (JEB).

Incidencia: Fue expulsado Miranda (JEB). ALUMNI ECHEGOYEN 1-1 Goles: Robles (A); Marcelo (E). GARMENSE AGRARIO 2-1 Goles: Oronó y Elorza (G); Tries (A).

Incidencia: La Canal (G) le atajó un penal a Piñero (A). CLAROMECÓ VILLA DE PARQUE 3-1 Goles: Ilzarbe, Rodríguez y Ávila -de penal-(C); Goñi (V). SAN MARTÍN CASCALLARES 0-4

Goles: Álvarez, González, Férez -de penal- y García (C).

Posiciones 2° División: Argentino 10 puntos, Agrario y Villa 9, Alumni y Echegoyen 8, Garmense 6, ACDC y Cascallares 4, Barra y Claromecó 3, Central, San Martín y Copetonas 1.

Tabla acumulativa 2° División: Villa 36 puntos, Echegoyen 35, Agrario 30, Alumni 25, Claromecó y Garmense 24, ACDC 22, Argentino 19, Cascallares 17, Central 16, Copetonas 13, San Martín 12 y Barra 11.

Próxima fecha (5°): Cascallares vs. Claromecó, Villa vs. Garmense, Agrario vs. Alumni, Barra vs. Copetonas, Central vs. San Martín y Echegoyen vs. ACDC. Libre: Argentino.

Resultados 4° División: Copetonas 0 – Argentino 1, ACDC 2 – Barra 0, Alumni 2 – Echegoyen 2, Garmense 2 – Agrario 0, Claromecó 0 – Villa 3, San Martín 1 – Cascallares 1.

Posiciones 4° División: Villa 9, Garmense 7, ACDC 6, Barra, Agrario, San Martín y Alumni 5, Central, Argentino y Cascallares 4, Echegoyen y Copetonas 3, Claromecó 2.