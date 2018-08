Fútbol: Huracán sacó más ventaja. Villa y Agrario siguen ganando en Segunda

Se jugó una nueva fecha del fútbol local, la 5° del clausura de Primera y la 3° del clausura de Segunda, en una jornada que tuvo muchos goles, Huracán aprovechó para sacar más ventaja en Primera, venciendo a Boca por 1 a 0, mientras que en Segunda, Villa y Agrario siguen sumando de a tres.

En el Bottino, Huracán logró un triunfo agónico con el gol del joven Agustín Zubillaga y se quedó con tres puntos más que importantes venciendo a Boca por 1 a 0.

Colegiales se prende en el lote de segundos, luego de haberle ganado a Unión por 2 a 0 en el Zubiri.

El Nacional también es escolta, tras derrotar por 2 a 0 en Adolfo Gonzales Chaves a un Independencia que no levanta cabeza.

En el complejo, Quilmes volvió a sonreír, de la mano de un “Vizcacha” Aramendi totalmente encendido, el goleador se destapó con un hat-trick y el Cervecero le ganó 3 a 1 a Olimpo.

Once Corazones y Huracán Ciclista no se sacaron diferencias en Indio Rico, fue un 1 a 1 con gusto a poco para los dos.

Los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 5)

FINALES

QUILMES OLIMPO 3-1

Goles: L. Aramendi -3- (uno de penal) (Q); C. San Martín (O). HURACÁN BOCA 1-0

Gol: A. Zubillaga (H).

Incidencia: Expulsado Fritz (H). INDEPENDENCIA EL NACIONAL 0-2 Goles: Scoles -2- (EN). ONCE CORAZONES H. CICLISTA 1-1 Goles: M. San Román (OC); J. Arrachea (HC). COLEGIALES UNIÓN 2-0 Goles: E. Piecenti y H. Videla (C).

Incidencia: Fue expulsado E. Maldonado (C).

Posiciones 1° División: Huracán 15 puntos, Boca, El Nacional y Colegiales 10, Unión 6, Quilmes 5, Once Corazones y Olimpo 4, H. Ciclista 3 e Independencia 1.

Promedios: Huracán 2.000, Once 1.840, Independencia 1.500, Ciclista y El Nacional 1.400, Colegiales 1.280, Quilmes y Boca 1.200, Unión 1.156 y Olimpo 1.143.

Próxima fecha (6°): El Nacional vs. Quilmes, Olimpo vs. Colegiales, Unión vs. Once, Ciclista vs. Huracán, Boca vs. Independencia.

Resultados 3° División: Quilmes 0 – Olimpo 2, Huracán 4 – Boca 1, Independencia 1 – El Nacional 1, Once 3 – Ciclista 1, Colegiales 1 – Unión 0.

Posiciones 3° División: Once 15, Huracán 13, Independencia 10, El Nacional y Colegiales 6, Boca y Ciclista 5, Unión 4, Olimpo 3 y Quilmes 1.

2° DIVISIÓN (FECHA 3)

FINALES

CASCALLARES CENTRAL 2-2 Goles: González y Pedone (Casc); M. Leguizamón y Bassi (Cen). VILLA DEL PARQUE SAN MARTÍN 3-1

Goles: L. Goñi, S. Gutierrez e Irigoín -de penal- (V); Pellegrini - de penal- (SM).

Incidencia: Fue expulsado B. Rodríguez (SM). AGRARIO CLAROMECÓ 6-0 Goles: Tries -3- y Piñeiro -3- (A).

Incidencia: Diez (C) le atajó un penal a Ausmendi (A). ECHEGOYEN GARMENSE 3-1 Goles: Morán -2- y F. Aríngoli (E); Elorza -de penal- (G). JUAN E. BARRA ALUMNI 1-5 Goles: Miranda (JEB); Esbensen, E. Alcodoy -de penal-, Volonté, Mathissen e Iragüen (A).

Posiciones 2° División: Agrario y Villa 9 puntos, Echegoyen y Alumni 7, Argentino 4, Garmense y Barra 3, ACDC, San Martín, Copetonas, Central y Cascallares 1, Claromecó 0.

Tabla acumulativa 2° División: Villa 36 puntos, Echegoyen 34, Agrario 30, Alumni 24, Garmense y Claromecó 21, ACDC 19, Central 16, Cascallares 14, Argentino y Copetonas 13, San Martín 12 y Juan E. Barra 11.

Argentino y ACDC tienen un partido pendiente.

Próxima fecha (4°): Claromecó vs. Villa, Copetonas vs. Argentino, ACDC vs. Barra, Alumni vs. Echegoyen, Garmense vs. Agrario, San Martín vs. Cascallares. Libre: Central.

Resultados 4° División: Cascallares 2 – Central 0, Villa 1 – San Martín 0, Agrario 3 – Claromecó 0, Echegoyen 0 – Garmense 0, Barra 1 – Alumni 1.

Posiciones 4° División: Villa 6, Barra y Agrario 5, San Martín, Central, Garmense y Alumni 4, Copetonas, ACDC y Cascallares 3, Claromecó y Echegoyen 2 y Argentino 0.