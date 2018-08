Fútbol: Huracán único líder en Primera. Agrario y Villa mandan en Segunda

El primer domingo de agosto llegó con una nueva fecha del fútbol tresarroyense, dónde Huracán confirmó su condición de único líder en Primera División, mientras que en el ascenso, Agrario y Villa del Parque se distanciaron del resto y mandan en Segunda.

El Globo venció a El Nacional 2 a 0 en el Mateo Catale y de esta manera quedó primero solo, aprovechando el agónico empate de Once Corazones frente a Boca en la Bombonerita por 1 a 1.

Unión se destapó con goles y superó 5 a 0 a Huracán Ciclista en Adolfo Gonzales Chaves, con una gran actuación de Joaquín Plaza que convirtió 4 goles.

Independencia no levanta cabeza y volvió a perder, esta vez cayó ante Olimpo en el complejo por 2 a 0.

Colegiales sumó una victoria importante y dejó a Quilmes en zona de descenso, el Escolar venció 3 a 1 a los quilmeños que quedaron aún más comprometidos con el promedio.

Agrario y Villa sonríen

Agrario que goleó 5 a 1 a San Martín y Villa del Parque que venció 1 a 0 a Central, se mantienen como únicos líderes del Clausura de Segunda División. Los de De la Garma no dejaron dudas y derrotaron al Santo Chavense con claridad, Villa del Parque confió su suerte en el “Tata” Gutierrez que convirtió el único gol de su equipo para que se mantenga arriba en las posiciones.

Todos los resultados:

PRIMERA DIVISIÓN (FECHA 4)

FINALES

EL NACIONAL HURACÁN 0-2 Goles: N. Alcodoy y J. Ciccioli (H). BOCA ONCE CORAZONES 1-1

Gol: A. Montequín (B); M. San Román (OC). H. CICLISTA UNIÓN 0-5 Goles: J. Plaza -4- y A. Barrionuevo (U). OLIMPO INDEPENDENCIA 2-0 Goles: J. Salas y C. San Martín (O). QUILMES COLEGIALES 1-3 Goles: L. Aramendi -de penal- (Q); E. Maldonado, H. Videla y E. Piecenti (C).





Posiciones 1° División: Huracán 12 puntos, Boca 10, Colegiales y El Nacional 7, Unión 6, Olimpo 4, Once Corazones 3, H. Ciclista y Quilmes 2 e Independencia 1.

Promedios: Huracán 1.979, Once 1.857, Independencia 1.530, H. Ciclista 1.408, El Nacional 1.367, Colegiales 1.245, Olimpo 1.230, Boca 1.224, Unión 1.193 y Quilmes 1.163.

Próxima fecha (5°): Once – H. Ciclista, Colegiales – Unión, Huracán – Boca, Quilmes – Olimpo, Independencia – El Nacional.

Resultados 3° División: El Nacional 0 – Huracán 0, Boca 0 – Once 1, H. Ciclista 5 – Unión 0, Olimpo 1 – Independencia 2, Quilmes 1 – Colegiales 1.

Posiciones 3° División: Once 12 puntos, Huracán 10, Independencia 9, Boca, El Nacional y Ciclista 5, Unión 4, Colegiales 3, Quilmes 1 y Olimpo 0.

SEGUNDA DIVISIÓN (FECHA 2)

FINALES

ACDC COPETONAS 0-0 ALUMNI ARGENTINO 1-1

Goles: E. Alcodoy (Al); López (Ar).

Incidencia: Fue expulsado Graziano (Al). GARMENSE JUAN E. BARRA 3-1 Goles: Spíndola, Oronó y Elorza (G); S. Miranda (JEB). CLAROMECÓ ECHEGOYEN 1-2 Goles: M. Zicchieri (C); Morán -2- (uno de penal) (E).

Incidencias: Diez (C) le atajó un penal a Aríngoli (E). Expulsados: Marín y Sosa (C). SAN MARTÍN AGRARIO 1-5 Goles: J. Pellegrini (SM); D. Piñeiro -2 de penal-, Tries -2- y A. Oronó (A). CENTRAL VILLA DEL PARQUE 0-1 Gol: S. Gutierrez (V).





Posiciones 2° División: Agrario y Villa 6 puntos, Echegoyen, Alumni y Argentino 4, Garmense y Juan E. Barra 3, ACDC, Copetonas y San Martín 1, Cascallares, Claromecó y Central 0.

Tabla acumulativa 2° División: Villa 33 puntos, Echegoyen 31, Agrario 27, Claromecó, Alumni y Garmense 21, ACDC 19, Central 15, Cascallares, Copetonas y Argentino 13, San Martín 12, Barra 11.

Próxima fecha (3°): Echegoyen – Garmense, Barra – Alumni, Argentino – ACDC, Cascallares – Central, Villa – San Martín, Agrario – Claromecó. Libre: Copetonas.

Resultados 4° División: ACDC 2 – Copetonas 1, Alumni 2 – Argentino 1, Central 3 – Villa 1, Garmense 0 – Juan E. Barra 1, Claromecó 0 – Echegoyen 0, San Martín 2 – Agrario 2.

Posiciones 4° División: San Martín, Central y Barra 4 puntos, Copetonas, Villa, Garmense, ACDC y Alumni 3, Agrario y Claromecó 2, Echegoyen 1, Cascallares y Argentino 0.