Fútbol: Matías Cristaldi y su presente en Italia

Matías Cristaldi es un futbolista tresarroyense de 23 años, hizo las divisiones inferiores en El Nacional y Olimpo de nuestra ciudad, a los 13 años partió hacia Buenos Aires para incorporarse en Racing Club de Avellaneda, luego de cinco años en la Academia emigró a Italia, país en dónde se encuentra viviendo actualmente.

En diálogo con LU 24, Cristaldi dijo que “estoy de vacaciones, disfrutando de la familia, amigos, asado, salidas, cosas que no se pueden hacer durante el año, me quedan 10 días así que recargando las pilas para volver al fútbol y al trabajo. He tenido llamados de otros equipos de Italia, estamos viendo a donde ir, no tengo decidido el club, seguramente sea la División “C” de Italia”.

Además el joven jugador tresarroyense sostuvo que “el año pasado jugué en un equipo que estaba el Pampa Sosa de técnico. Me dicen ‘tanque’ o ‘pipa’ por el parecido con Higuaín, al principio cuesta adaptarse, tenés que pagar el derecho de piso, allá es otra cosa, no te conoce nadie, sos uno más, tenés que remar desde abajo e ir subiendo. Jugué 14 o 15 partidos este año, hice 8 goles. No hay nada como volver a casa, estar con los suyos, quiero mandar saludos a muchos amigos y familiares que siempre me bancan”.