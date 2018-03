Fútbol: Olimpo busca el pasaje en Pringles ante Independiente

Se juega en Coronel Pringles la última fecha de la ronda clasificatoria de la zona 3 pampeana del Torneo Federal C de fútbol con el partido entre Independiente de Pringles y Olimpo de nuestra ciudad.

Desde las 17 horas con el arbitraje del bahiense Daniel Ramundo, ambos equipo con posibilidad de pasar a la segunda ronda, Olimpo con 6 puntos con solo obtener un punto pasará e Independiente con 4 puntos debe de ganar para lograr la clasificación.

Olimpo no tendrá a Maciel San Román, suspendido y González y Segobia que por razones de estudio no están en la ciudad por lo que Maximiliano Nataliccio, realizó varias pruebas y optó por un 4 – 4 – 2.

Saldrá con Seren, en la valla, en el fondo con Di Rocco, Caro, Coronel y Martínez: el medio con Sánchez, Mayco San Román, Cabral y Leguizamón, Arriba Otreras y San Martin.

Mientras el conjunto de Pringles tendrá al tresarroyense Fritz que sufre un desgarro y será suplantado por Bastard. El equipo de Ezequiel Grilli saltará al campo con Anglarete: Fernández, Zanel, Pinedo y Castillo: Villareal, Bastard, Aguirre y Heim: Hombre y Acosta.