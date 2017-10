Fútbol: Penúltima fecha de Primera al rojo vivo

Se juega la penúltima fecha del Torneo Clausura de Primera División del fútbol local con el globito buscando ser el campeón.

En el Catale El Nacional espera a Echegoyen con el arbitraje de Daniel Bustos con Héctor Katlauskas y Nicolás Gutiérrez.

En Gonzales Chaves Huracán Ciclista recibe a Quilmes, dirige una terna de Bahía Blanca.

En el Bottino Huracán enfrenta a Independencia con el control de Ezequiel Ostiza con Luis Matallan, Juan Namuncura y Matías Ulibarre.

En el Zubiri Colegiales recibe a Unión, dirigen Lucas Boneiro con Gastón Gutiérrez, Pablo Martínez y Brian Aramendi.

En Indio Rico Once Corazones recibe a Boca con el arbitraje de Mauricio Espinosa con Juan Gutiérrez y Gustavo Aguirre.

Posiciones de Primera

Huracán 14, Quilmes 12, Once Corazones, Independencia y Colegiales 10, Unión 9, El Nacional 5, Ciclista 4, Boca 2, Echegoyen 1.

Posiciones de Tercera

Huracán 16, Unión 13, El Nacional 12, Once Corazones 10, Quilmes 9, Boca 7, Colegiales 5, Echegoyen 2, Independencia 1, Ciclista 0.

Promedios

Once Corazones 2,142, Huracán 2,020, Unión 1,666, Independencia 1,591, Quilmes 1,346, Colegiales 1,151, El Nacional 1,142, Ciclista 1,061, Boca 1,000, Echegoyen 0,918.