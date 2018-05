Fútbol: Por ahora, la pelota está parada

La Liga Regional Tresarroyense de Fútbol decidió en la reunión de esta noche, por unanimidad, suspender toda la actividad para el próximo fin de semana. Esto se debe a la posibilidad de que se tengan que desdoblar las fechas de Primera y Segunda en jornadas de sábado y domingo, según ha manifestado esta intención la Policía.

No obstante, este miércoles se mantendrá un encuentro con autoridades policiales y representantes políticos para tratar de encontrarle una solución al tema.

Los clubes fundamentan que no les es posible jugar los sábados porque tienen futbolistas que trabajan. Además esos días se disputan los encuentros de inferiores. Y no hay que olvidar el incremento de los adicionales policiales.