Fútbol: Quinta fecha de Primera con un clásico picante

Se juega la quinta fecha del fútbol de primera división que tiene a Huracán como único puntero y juega ante su escolta Boca.

En el estadio Roberto L Bottino, y trasmitido por la deportiva de la provincia, se juega Huracán y Boca con el arbitraje de Lucas Boneiro con Juan Namuncurá, Alfonso Colantonio y Antonela Cortadi.

En el complejo de Quilmes, el cervecero espera por Olimpo con el control de Jose García con Hugo Plaza, Marcial Frelis y Kevin Douforurg.

En Gonzales Chaves, Independencia se mide con El Nacional. Dirigen Dardo Espinosa con Pablo Donadio y Mailen Vázquez.

En el Victoria Zubiri, Colegiales recibe a Unión. Dirigen una terna de Bahía Blanca.

En Indio Rico, Once Corazones espera por Huracán Ciclista. Son árbitros Ezequiel Ostiza con Walter Torraca, Emanuel Paguegui y Nicolás Gutiérrez.

Posiciones 1° División

Huracán 12 puntos, Boca 10, Colegiales y El Nacional 7, Unión 6, Olimpo 4, Once Corazones 3, H. Ciclista y Quilmes 2 e Independencia 1.

Promedios

Huracán 1.979, Once 1.857, Independencia 1.530, H. Ciclista 1.408, El Nacional 1.367, Colegiales 1.245, Olimpo 1.230, Boca 1.224, Unión 1.193 y Quilmes 1.163.

Posiciones 3° División

Once 12 puntos, Huracán 10, Independencia 9, Boca, El Nacional y Ciclista 5, Unión 4, Colegiales 3, Quilmes 1 y Olimpo 0.