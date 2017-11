Fútbol: Retomó los entrenamientos la Sub 15

La Selección Tres Arroyos Sub 15 de fútbol se prepara para la fase final del Campeonato Argentino que se disputará del 12 al 17 de diciembre.

En este marco, el plantel hoy volvió a las prácticas en cancha de la ACDC y mañana tendrá un amistoso, en Olimpo, ante la 7° división de Boca Juniors ya que Necochea, a quien se pensaba enfrentar, no podrá viajar.

El director técnico, Miguel Escudero, le dijo a LU 24 que hoy se trabajó en la parte física y aseguró que “los chicos están con ganas”.

En tanto, aún no se ha confirmado si Tres Arroyos jugará en la sede de Pehuajó o en Cipolletti.