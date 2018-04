Fútbol: Rivera y Amestoy con importantes actuaciones en Oriente FC

Oriente FC se encuentra disputando la Liga de Dorrego y cuenta en su plantel con importantes presencias de nuestra ciudad, como lo son Leandro Rivera, Franco Amestoy, Franco Ovando, Alejandro Caro, Guerrero, Zabalegui, Diego Rivera, Garcimuño y Ezequiel Cattanio, el técnico Sergio Amestoy y como ayudante Maximiliano Amestoy.

En esta segunda fecha, Oriente FC igualó con Independiente de Dorrego 1 a 1. LU 24 dialogó con Leandro Rivera, autor del gol de Oriente, y el arquero Franco Amestoy, quien atajó un penal clave en los minutos finales. Rivera dijo que “después de un año parado y volver de esta manera es algo que me deja muy contento, también por el apoyo que he recibido así que estoy muy agradecido”.

“Hay muchos jugadores de Bahía Blanca de muy buen pie, es muy interesante la Liga. Hoy tengo confianza, tengo momentos buenos y malos pero yo intento dejar todo. Esto de hacer goles ayuda a tener más confianza”, explicó.

En tanto que Franco Amestoy manifestó que “tengo muy en claro que soy un jugador más para el equipo, tratamos de no mezclar las cosas, siempre en un marco de seriedad y de trabajar bien, lo que pasa en el club queda en el club. Es un equipo nuevo, tenemos mucha confianza y muchas ganas de que nos vaya bien, por eso trabajamos en el día a día para hacer un buen torneo”.