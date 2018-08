Futuro Hormigón: más que una flota, capacidad de trabajo

La empresa Futuro SH incorporó en las últimas horas y presentará en sociedad a los segmentos de la construcción interesados, un nuevo transporte para hormigón elaborado. Se trata de un camión Scania con mixer con capacidad para nada más y nada menos que 10 metros cúbicos de material.

Esto es mérito al trabajo diario, la capacidad de enfrentar los momentos que no son los mejores ni fáciles y la responsabilidad de elaborar hormigón, elegido y elogiado por los profesionales.

Tener este camión, indican desde la empresa, es no solo aumentar un número en la flota, sino poder poner a disposición tecnología, eficiencia, puntualidad y capacidad de trabajo.

Ahora serán cuatro los camiones 0 Km que posee Futuro SH, empresa conformada por los hermanos Silvina y Juan Daniel Ziljstra, quienes no esquivan el trabajo y dedican el tiempo que tienen que dedicar para que lo que se elabora, que es de primera calidad, llegue a la obra como quienes lo van a usar lo desean.

Cuentan además con bomba impulsora propia, para llegar a la altura que se desee con el hormigón y en la planta han incorporado una pala cargadora Okm para el movimiento y carga de insumos.

Disponen además de un camión de transporte de máxima capacidad, para el traslado de áridos desde el origen hasta la elaboración.

La planta elaboradora está ubicada fuera del perímetro urbano, lejos de la población, no generando ruidos, molestias ni polvillo que pudiera afectar a terceros.