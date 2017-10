Gabriel Rolón y la gira despedida de “Historias de diván” llegan a Tres Arroyos

La gira despedida del exitoso espectáculo de Gabriel Rolón, “Historias de diván”, llega a Tres Arroyos en una función a realizarse el 2 de diciembre, a las 21.30, en el Teatro Municipal.

Rolón, acompañado por Alejo García Pintos, Carlos Nieto y Malena Rolón, con dirección del propio Nieto y música original de Gabriel Mores, compartirán con el público una aventura que nació hace diez años.

Eran tiempos difíciles para el psicoanálisis. El “Libro negro…” que cuestionaba la práctica clínica estaba en auge y las revistas semanales comparaban a Freud con Osho. La propuesta del Grupo Editorial Planeta le dio la oportunidad a Rolón de encarar un desafío: escribir un libro que pudiera acercar el Psicoanálisis al gran público y mostrara lo que se hace en ese ámbito profundo e íntimo del consultorio junto a los padecientes; esas personas que llegan atravesadas por un dolor o una pregunta que los angustia y tortura sus vidas.

Así nació “Historias de diván”. Como un intento de mostrar que el psicoanálisis no es una técnica anacrónica y elitista, cuando no mágica. Que aquí los analistas trabajan codo a codo con pacientes que tienen problemas universales pero ingresos argentinos, y que juntos transitan un camino tan verdadero como peligroso: el que lleva hacia lo más hondo y secreto de su ser.

“Los lectores lo recibieron con una generosidad e interés que ni siquiera me hubiera animado a soñar y lo convirtieron en un éxito editorial. Sin embargo, lo más importante fue que caló hondo en su sentir y de a poco estos Relatos de Vida enfrentaron al discurso degradante y ayudaron a revertir la mirada que se tenía sobre nuestro arte”, dice Rolón.

Porque eso es el Psicoanálisis: un arte. El arte de hacer consciente lo Inconsciente, de poner palabras donde sólo había un dolor mudo y lacerante, de construir posibles salidas a un infierno personal que resulta intolerable.

El fervor que despertó, llevó a que se realizara una serie televisiva homónima que contó con la dirección de Juan José Jusid y la actuación protagónica de Jorge Marrale. Actores de la talla de Pablo Rago, Susú Pecoraro, Tomás Fonzi, Carlos Portaluppi, Emilia Attías y Patricio Contreras, entre otros, dieron vida a los pacientes que en la realidad se habían acostado en mi diván e inspiraron los casos del libro.

Hoy, tres años después de su estreno y luego de un recorrido por todo el país, con casi 300 funciones y 100.000 espectadores, se despide “Historias de Diván” (La Obra). Un sueño compartido por todo un grupo humano que aprendió a quererse en el camino.

Las entradas ya están a la venta en el Teatro, de lunes a sábados de 17.30 a 21.30. Informes en el 434342. Se aceptan tarjetas de crédito y débito. La sala está equipada con aro magnético para hipoacúsicos.

