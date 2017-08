Gallardo: “Con los nuevos aumentos de luz es probable que no le vendamos a nadie”

El presidente de la Cámara Económica de Tres Arroyos, Javier Gallardo, trazó un crítico panorama respecto al anunciado incremento en las tarifas eléctricas determinado desde el Gobierno y que se aplicará en la Provincia a partir del mes próximo, con escalas que llegan hasta el 50 por ciento de los valores actuales, tanto a los domicilios como a los comercios e industrias.

“Es una decisión gubernamental, vemos que Aranguren comunicó que habrá otro aumento de energía, electricidad y gas, y realmente preocupa porque si agregamos el aumento a nuestros productos no le vendemos a nadie”, opinó en relación al escaso movimiento comercial que se produce en el distrito.

“El aumento de luz, es significativo porque gente que paga 4000 pesos de luz pagará 6000 con el incremento; ¿de dónde lo sacas?” - inquirió- , “porque no se puede trasladar al producto”, aseguró.

El comercio, jaqueado

Dijo a su vez con respecto a la marcha de la actividad comercial que “en los meses que corren, no es buena, no hay despegue, las ventas siguen achatadas porque el asalariado tiene cada vez menos dinero y es quien hace circular la plata en la ciudad, y si a eso le agregamos el aumento del 51 o 52 por ciento en el costo de energía, hay mayor gasto, y en consecuencia el parate sigue”.

“Si al asalariado le aumentas los insumos no le queda para comprar otra cosa, busca segundas marcas para comer y no gasta en otros productos, por lo que el fabricante sufre esta situación porque no hay dinero en la calle; las ventas para el día del niño crecieron un 4 por ciento. ¿Qué tenemos que esperar ahora? ¿El día de la madre o fin de año, para incrementar las ventas?, preguntó.

Mudanzas por alquileres más baratos

Respecto a las mudanzas de locales comerciales del centro de la ciudad a otros sectores, Gallardo opinó: “Estamos viendo que en la calle Colón, que es la que acapara todos los comercios y también en Chacabuco, éstos abren y cierran, se trasladan en un lado y a los dos o tres meses lo ves en otro, porque el alquiler es más barato”.

Hay gente que está trabajando a pérdida, cuando hay que pagar sueldos, cargas sociales, energía e impuesto se generan momentos cruciales, porque hay que pagar a empleados el dia 5 o el dia 20, y ¿de dónde sacas?

“A pesar de todo, esperemos que el panorama mejore, que se abra la actividad; los empleados, hasta marzo o abril del año que viene no tienen aumentos de sueldos, porque las paritarias se empiezan a charlar en febrero, por lo que hay que seguir inventando cosas nuevas, para poder seguir trabajando”, concluyó el presidente de la entidad empresaria.