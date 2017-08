Garate abogó por “poner límites y ejercer controles” con las elecciones

El legislador y candidato a diputado provincial por la Sexta Sección por 1País, Pablo Garate, aseguró que hay que tener en cuenta la posibilidad de poner límites y ejercer controles sobre el poder, a la hora de elegir candidatos en el medio término. “Pero además decimos, con Sergio Massa, que hay que ejercer una oposición seria, con equipos y propuestas, con proyectos de ley como un programa económico urgente que presentaremos el miércoles, un programa integral de seguridad, entre otros. Las PyMEs de Tres Arroyos, los comercios, la gente, la están pasando mal. Por eso queremos plantearnos como oposición ante la insensibilidad del Gobierno ante todos los sectores que la están pasando mal”, sostuvo.

“Un gobierno pierde credibilidad en la gente cuando gobierna mal, o cuando lo hace para los sectores que no lo tiene que hacer. Yo también fui jefe de Anses, vi un recibo de un jubilado con las AFJP que decía que iba a cobrar 0,96 peso puesto por las administradoras y el resto por el Estado: no queremos ir ahí, a ese modelo que levantaba la edad jubilatoria y le daba la plata a los privados. Este Gobierno, que ha tomado malas decisiones económicas y no ha podido frenar la inflación, ha permitido que de las 5 empresas que más han ganado este año en la Argentina, haya 3 de servicios públicos y 2 asociadas a amigos de Macri”, sostuvo Garate entre otros conceptos.