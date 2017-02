Garate: “hay que sacar a Coronel Dorrego del estancamiento”

El diputado Pablo Garate aseguró que el acercamiento con Juntos x Dorrego “va más allá de una cuestión electoral, porque estamos mirando más allá e incluso pensando en sumar otros sectores, como el GEN de Coronel Dorrego si avanza la alianza con Stolbizer, e incluso sectores peronistas. Esto se construye paso a paso, pensando en una buena performance electoral pero también en una propuesta para el 2019”.

Garate aseguró que la idea de formato del acuerdo es “una alianza en la que ninguno pierda identidad, y por supuesto viene a sumar al armado que ya tiene el Frente Renovador, con quien fue su candidato a intendente, Fortunato, y el resto de los militantes que nos acompañaron en su momento, para conformar una propuesta política que saque a Dorrego del estancamiento, porque sin duda esta gestión es muy inferior a la anterior”.

“Mi rol es el de hacer crecer el espacio del Frente Renovador en la Sexta, y en ese sentido hemos atravesado coyunturas electorales muy diversas. Hubo momentos de buenos resultados, otros que no fueron los que esperábamos, y lo que estamos haciendo es ampliando el espacio. Yo ando mucho en la sección, y los dirigentes, concejales, me conocen y saben que me preocupo por los problemas de la gente, voy a los distritos, estoy presente. Por eso Hugo Segurola me llevó proyectos vinculados con la comunidad de Dorrego, planteos de las instituciones, en los que vamos a seguir trabajando”, indicó el legislador tresarroyense.

Tras elecciones que no resultaron, por la polarización entre Cambiemos y el FpV, favorables a los intereses del massismo, Garate consideró que el Frente Renovador ha ido mejorando su representación en distintos sectores de la Sexta.

Finalmente, se refirió al proyecto de creación de un Observatorio Ciudadano de Cambio Climático, sobre el cual indicó que “vemos las consecuencias de los incendios forestales, de las inundaciones, y tras analizar experiencias legislativas de otras provincias e inclusive otros países, y advertimos que mientras la gente piensa que el cambio sucederá cuando seamos abuelos, es posible trabajar en tomar precauciones y prevenir. Esto es para que podamos contar con estadísticas, información, datos, sobre los cuales hacer recomendaciones en este tema”.