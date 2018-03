Garate insiste con medidas de seguridad para la Ruta Provincial N°72

El Diputado Provincial del Frente Renovador Pablo Garate, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense solicitándole al Poder Ejecutivo provincial que a través de sus organismos competentes proceda, de manera urgente, a la instalación de medidas de seguridad vial sobre la Ruta Provincial N°72 a la altura de las localidades de Copetonas y Orense.

“Es necesario destacar que el pedido efectuado en el presente proyecto, surge de un reclamo que vengo desde hace tiempo, y que el mismo ha sido presentado también ante el Administrador General de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, con fecha octubre de 2017 y marzo de 2018, no habiendo aún recibido ninguna respuesta al efecto, pese a encontrarse cumplidos todos los plazos legales”, explicó el legislador Pablo Garate.

Esta iniciativa se funda en la necesidad imperiosa de los vecinos de la referida localidad, de contar con las medidas de seguridad vial necesarias para garantizar el cruce de la Ruta Provincial N° 72 en forma segura, debido a que sobre la misma circulan gran cantidad de vehículos a altas velocidades que han provocado numerosos accidentes, que en ocasiones han costado la vida de personas. La mayoría de los vehículos que transitan la ruta (camiones, colectivos de línea, motos, etc.) lo hacen a altas velocidades, siendo casualidad que estos accidentes no sean más frecuentes.

“Días pasados en la localidad de Copetonas hubo que lamentar un accidente fatal de un vecino, situación que puede ser evitada mediante la correcta intervención de las autoridades correspondientes”, argumentó Pablo Garate.

Hay que destacar que la Asociación de Fomento y Biblioteca Pública “Amigos del Libro” de Orense, viene luchando y buscando una solución y nos ha manifestado de su preocupación la cual es abordada en este proyecto.