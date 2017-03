Garate lamentó que no lo hayan invitado a la Fiesta del Trigo y pidió “ser más maduros”

El diputado provincial Pablo Garate (FR) lamentó no haber sido invitado a la inauguración de la 48° Fiesta Provincial del Trigo y pidió “ser más maduros y moderados” en este tipo de cuestiones.

“Es la fiesta de la ciudad y debiéramos ser todos responsables para que esto fuese así. Yo lamento que no me invitaran a la inauguración. A veces hay algunos que se disputan o politizan la Fiesta del Trigo en función de decir es mía o es tuya, y yo creo que eso es un error. Pero tampoco quiero que se empañe una celebración que es de todos los tresarroyense”, afirmó.

“Como siempre en todo acontecimiento popular hay cosas buenas y seguramente otras para mejorar, aunque no debe servir para disputas políticas o como una tribuna para criticar a la oposición, como lo planteó el Intendente, ya que no es justo ni está bien”, añadió. En este sentido, pidió que “en estas cuestiones hay que ser más maduros y moderados” y deseó que “en vez de tirar piedras, pudiéramos sentarnos todos en una misma mesa”.

“El Municipio no reconoce lo que está haciendo mal, no tiene autocrítica”, concluyó.

El FR a disposición por la Zona fría

Por otra parte, el legislador dijo que los concejales del Frente Renovador, que ayudaron en la gestión, están a disposición para asesorar ante cualquier consulta por la tarifa del gas, luego de que se incluyera a Tres Arroyos como zona fría.

"El beneficio significa que va a pasar la tarifa mínima de 600 a 900 metros cúbicos, quien gaste menos de eso va a estar en la mínima por lo que los tresarroyenses vamos a pagar más barato el gas", aclaró al tiempo que dijo que "lamentablemente se hace en el medio de un tarifazo del Gobierno nacional".