Garate llama a la unidad con su imagen en primer plano: “la Alternativa es todos juntos”

Los tiempos políticos de cara a las elecciones de este 2019 comienzan a acortarse y a nivel local las especulaciones van ganando cada vez más terreno. Es que hay que conformar las listas y definir quienes las encabezarán, teniendo en cuento que está en disputa ni más ni menos que el cargo de Intendente Municipal. En este marco, el diputado provincial Pablo Garate, quien ocupa la banca por el Frente Renovador, ha llamado a la unidad. Lo hizo con una imagen publicada en redes sociales que lleva su foto en primer plano, de fondo el Palacio Municipal y la leyenda “La Alternativa es todos juntos”. Además está su slogan: “Mejor es hacer”.

No sería caprichosa la utilización de la palabra “Alternativa” –y con mayúscula- un día después del lanzamiento que se realizó en Mar del Plata y donde el concejal Matías Fhurer, quien se alejó del bloque que responde al legislador, se tomó una foto con Sergio Massa y dijo que a “Garate no lo vi”.

En Unidad Ciudadana piensan en otra “Alternativa”

Un segmento de Unidad Ciudadana liderado por el diputado nacional “Cuto” Moreno y el ex senador Roberto Fernández al parecer ni estarían pensando en una posibilidad de unidad teniendo en cuenta que le habrían ofrecido ser candidato a intendente a Alberto Ismael y a primera concejal a Adriana Guerrero.