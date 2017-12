Garate: “Lo que nos pasa tiene que ver con la intolerancia”

El legislador provincial por 1 PAIS, Dr. Pablo Garate, participó de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados en la que se aprobó la nueva ley de ministerios en la provincia, la cual culminó con incidentes también como sucedió en el Congreso de la Nación.

“Creo que esto que nos está pasando, tiene que ver con la intolerancia. Hay que salir de este juego de pelear por todo a punto tal, que los canales de diálogos existan y permitan debatir las cosas. Hemos recibido en la Legislatura lamentablemente mucha leyes que entraron a último momento y necesitábamos tiempo para tratarlas bien y que son de gran impacto para la sociedad. Como que ayer tuviéramos que votar cuestiones como las declaraciones juradas de los diputados y jueces me parece una buena medida, como también que los diputados nos saquemos la jubilación de privilegio”, relató el legislador.

Destacó que desde el bloque que integra “ayer debimos frenar el tratamiento de lo que sería terminar con la caja de la Provincia. Ayer se votó una Ley de Ministerios que además va a afectar a los trabajadores del Estado. Hay que entender que lo que se achica es el Estado y no los malos funcionarios de la política. Esta ley de ministerios hará que desaparezca el SPAR, que le da agua a Claromecó con la particularidad de que es un organismo que funciona muy bien en el interior y ha ejecutado el mas de 90 por ciento de su presupuesto y se lo lleva a un ministerio que es el de Infraestructura, que para agua y cloacas solo ha ejecutado el 35 a 40 por ciento, no ha hecho nada respecto a esto. Es una ley, que castiga a los buenos ministerios, por ejemplo como a las cooperativas con el programa de Acción Cooperativa cuyo presupuesto se ejecutó solo el 40 por ciento, y ahora les quiere poner más impuestos”.

Garate expresó también que “por un lado decimos que pasa esto y por otro están los incidentes y los manifestantes entrando a la legislatura”. Respecto a la presencia del Intendente de Ensenada sostuvo: “Lo viví en primera persona. Fue una situación clara, pasaron los controles y entraron muy fácil, yo justo estaba en la puerta de ingreso. Los ánimos estaban caldeados; nos dijeron en un momento que no saliéramos porque había balas de goma. Hubo manifestantes heridos por la represión. Todo muy malo para la democracia y a consecuencia de la falta de diálogo, de poner a la Argentina en una pelea dicotómica en la que nos quieren poner en que uno dice una cosa y el otro debe decir otra.