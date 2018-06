Garate: “Matías Fhurer cometió un error” al aprobar la Rendición de Cuentas

El diputado Pablo Garate consideró que el edil del Frente Renovador, Matías Fhurer, “cometió un error” al aprobar la Rendición de Cuentas, y advirtió que “yo banco al interbloque, de hecho estoy conforme también con el trabajo de nuestros concejales, en equipo y colectivo, cuando se tratan los problemas de la comunidad. Pero en este caso Matías, para mí, tomó una decisión equivocada, porque todos apostamos al interbloque como una oposición constructiva, siempre abocada a temas como los geriátricos, el agua, preocupaciones de la comunidad. Y lo que uno ve es que los Presupuestos son, técnicamente, una foto ordenada, pero donde se ve si eso se cumple o no, es en la Rendición de Cuentas. Y si estaba bien, ¿por qué no se pudieron pagar los análisis de agua? Eso significa que la utilización de los recursos no fue la adecuada”, sostuvo.

“Vemos el deterioro de la prestación de los servicios públicos, lo que hemos dicho del agua, la falta de controles en muchas cosas, la seguridad, todas cuestiones que muestran acabadamente que el Municipio no cumple con el Presupuesto porque no orienta los recursos a temas prioritarios. Lo que dijo la concejal Mercedes Moreno en la sesión fue muy interesante: estamos preocupados por el déficit, que no responde a una única vez sino que viene desde hace tiempo atrás. Eso deja en claro que la Rendición de Cuentas no debió haberse aprobado”, apuntó Garate.

Finalmente, aseguró que estas diferencias “las tienen que resolver los concejales. En este caso, me mueve el afecto por Matías porque yo lo convoqué a la política”.

“Las cámaras de seguridad en Cascallares no funcionan”

En otro orden de cosas, Garate anunció, junto a Pity Federico, que el bloque del FR presentará un pedido de informes vinculado al robo ocurrido en la vivienda del soguero Pedro Escudero, en Micaela Cascallares, ya que al parecer las cámaras de seguridad donadas oportunamente por la Cooperativa de esa localidad “no están funcionando; son 15, y apenas estarían andando dos, además de que nos han comentado que algunas ni siquiera están conectadas”.

“Buscamos que nos informen de quién es la responsabilidad en esta situación, porque la Cooperativa cedió este recurso tecnológico y no está funcionando. Es un déficit que hay que resolver”, sostuvo Garate.