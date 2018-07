“Garate no da comida, Garate tiene un compromiso con la gente que no la pasa bien” dijo el diputado provincial

El diputado provincial del Frente Renovador, Pablo Garate, mantuvo una nota con LU 24 en la que hizo hincapié sobre la actualidad del país y la ayuda que se da desde su espacio a las personas que más lo necesitan.

El legislador en primer término respaldó al interbloque peronista, destacando la nota que realizó LU 24 con la concejal Mercedes Moreno, ya que la edil “estuvo muy bien contando todo lo que está pasando. Nosotros estamos muy comprometidos con la gente humilde, estamos mucho en el barrio con la gente y hacemos lo que podemos”.

“Hay más chicos en los comedores escolares, más chicos en la pobreza, a nosotros se nos ocurrió y empezamos a hacer esto de dar una mano desde donde se pueda en el momento más difícil del año”, sostuvo el diputado provincial.

“Garate no da comida, Garate tiene un compromiso con la gente que no la pasa bien, esto tiene que ver mucho con un compromiso de la vida, soy un tipo que el gusta ayudar, hay gente que la está pasando muy mal y me sale con naturalidad esto, lo hacemos desinteresadamente”, indicó.

Además, Garate explicó que “es un momento difícil social en la Argentina, no es un momento para nada fácil. Cuando uno hace una actividad como esta ve muchos chicos, y que los chicos pasen hambre y eso significa que la situación es muy compleja”.

“Nosotros elegimos involucrarnos, elegimos dar una mano y decir la verdad, no prometer cosas que no podemos hacer. Lo hacemos convencidos y con alegría, la idea es ayudar para que alguien la pase bien, aunque sea un ratito” dijo Garate y agregó que “en Tres Arroyos hay muchos más problemas sociales que en otros momentos. Hay mucha gente que necesita trabajar y pide trabajar”.