Garate pide que los beneficios concedidos a Mar del Plata se extiendan a todos los destinos turísticos bonaerenses

El diputado provincial Pablo Garate presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que contemple a la totalidad de los destinos turísticos de la provincia en el programa de beneficios y descuentos anunciado por la gobernadora solamente para Mar del Plata.

“María Eugenia Vidal no es intendente municipal de Mar del Plata sino gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y como tal no debe discriminar de esta forma a los destinos turísticos de la provincia, favoreciendo solamente a una ciudad”, señaló el legislador del Frente Renovador.

“A pesar de las dudas que podamos tener respecto de si es función del Banco Provincia subsidiar a quienes deciden vacacionar en Mar del Plata y si los recursos del Banco deben tener esa prioridad, lo que pensamos ante esta medida es que evidencia una clara discriminación para con los otros destinos turísticos que tiene nuestra provincia, no solo en la costa bonaerense como los balnearios del Partido de la Costa, Villa Gesell, Miramar, Necochea, Monte Hermoso, Tres Arroyos o Coronel Rosales, sino también las sierras, ríos y lagunas, el Delta, el turismo rural, tal como constan en el propio sitio de Turismo del Estado provincial”, agregó Garate en los fundamentos del proyecto presentado en la cámara baja bonaerense.

Cabe recordar que la gobernadora anunció una serie de beneficios para la temporada Mar del Plata 2018, por el cual la Provincia apoyará a la ciudad, que consisten en rebajas de pasajes, hotelería, gastronomía, espectáculos teatrales e infraestructura gratuita en playas.