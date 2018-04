Garate propone la creación de la Agencia Provincial de Evaluación Institucional y Educativa

El Diputado provincial del Frente Renovador y Vicepresidente de la comisión de Educación, Pablo Garate, junto al Concejal y Director del Observatorio de Calidad Educativa, Luciano Sanguinetti, y la Consejera Superior de la Dirección General de Educación bonaerense, Luciana Padulo, brindaron detalles del proyecto de Ley que propone crear la Agencia Provincial de Evaluación Institucional y Educativa, que cuenta con el objetivo central de erradicar la política educativa “cortoplacista” que lleva adelante la gobernadora María Eugenia Vidal desde su asunción.

“El Gobierno provincial se queda en la discusión salarial y no se ocupa de la calidad educativa, las mesas de discusión de la educación se están achicando cada vez más, actualmente están sentados el Gobierno de turno y los gremios, pero no quiénes representan a la familia, a las universidades, a los científicos, al mundo productivo, que son parte del sistema”, coincidieron los especialistas en educación.

En primer turno, el legislador Pablo Garate, insistió en que la discusión sólo se reduce en los salarios: “Estamos igual a como estábamos con el gobierno de Daniel Scioli, que todo el año se discutía salario en la paritaria, y nunca se discute la calidad educativa, el rol de la familia, el servicio escolar alimentario, el rol de las autoridades educativas, la infraestructura escolar las cooperadoras”, y agregó: “Lo que nosotros pretendemos es que todos esos temas se discutan en un ámbito que sea por fuera de la paritaria, y de manera permanente”.

El proyecto de Ley crea la Agencia de Evaluación Educativa Institucional con autonomía financiera, que trabajará durante todo el año, y estará integrada por representantes de la cartera educativa, legisladores provinciales, miembros de universidades nacionales, asociaciones sindicales, directores de escuelas estatales y privadas, y cooperadoras. “Hacemos mucho hincapié en incluir a las familias, quienes son parte importante de la estructura educativa”, explicó el Diputado Pablo Garate.

Al respecto, Luciana Padulo, especialista en educación del Frente Renovador, remarcó la importancia de recuperar un ente autárquico que “fue la idea original del Consejo cuando Domingo Faustino Sarmiento la creó, que haya un ente autárquico que vigile las prácticas de la educación y que discuta a largo plazo”. En ese sentido, continuó: “La educación termina siendo una política de Gobierno, no una política de Estado y eso es lo que estamos planteando, ya que sería ideal que tengamos un ente autárquico en el que cada uno de los actores que deberían pelear por la educación nos podamos sentar a discutir realmente políticas a largo plazo, porque en el medio están los chicos”.

Asimismo, el director del Observatorio de Calidad Educativa, Luciano Sanguinetti, criticó las políticas educativas actuales: “Tenemos tres grandes problemas en la educación, el primero es el cortoplacismo, ya que estamos preocupados por el inicio de clases con la mira hacia marzo, pero en realidad hay que pensar a los próximos 20 años la educación. El segundo es la falta de acuerdos. Las mesas de discusión de la Educación se está achicando cada vez más, actualmente están sentados el Gobierno de turno y los gremios, pero quién representa a la familia, a las universidades, a los científicos, al mundo productivo”, se preguntó.

Por último, recalcó que el sistema educativo “se terminó burocratizando tanto que es más grande la estructura que tenemos arriba que las escuelas, contamos con ministerios ricos y escuelas pobres, el sistema se comió a las escuelas. Por eso es necesario la creación de esta agencia, para encontrar un ambiente no contaminada por las cuestiones salariales en la que se les dé lugar a todas las voces que conforman el sistema educativo”, finalizó Sanguinetti.