Garate se comprometió a presentar un proyecto para que no cierre el Jardín de la Escuela 46

El diputado Provincial Pablo Garate, se reunió esta mañana con un grupo de padres y miembros de la Cooperadora de la Escuela N° 46 de El Triángulo, ubicado en el kilómetro 108 de la ruta 228, a unos 30 km de Tres Arroyos. En este sentido el legislador se comprometió de palabra a elevar un proyecto a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia para hacer visible el reclamo y que el Jardín siga funcionando.

En un comunicado presentado por miembros de la Cooperadora del establecimiento educativo se indica que el Jardín había cerrado temporalmente, debido a que la matrícula es de dos niños que tienen 3 y 5 años. Al grupo de padres le indicaron que “los niños deberían tener 4 y 5 años y no ser menos de 4 alumnos para que no cierre”.

Los padres de los chicos son matrimonios que están trabajando en el campo como empleados rurales y ellos decidieron aceptar su trabajo por tener la Escuela y el Jardín a pocos kilómetros del campo.

Uno de los matrimonios tiene a su nena de 5 años en el JIRIMM (Jardín de Infantes Rural de Matrícula Mínima) y otra niña comenzando le primer grado, hay una beba de 1 año que necesitaría del Jardín. Otro matrimonio de Misiones posee a una niña en la Escuela Primaria, un niño de 3 años en el JIRIMM y un bebe de 1 año, además existe una familia que posee un niño de 2 años que necesitaría ingresar en el establecimiento.

Estas familias se verían claramente perjudicadas ante el cierre de la institución y se verían obligados a dejar sus trabajos por no contar con otro establecimiento cerca ni presupuesto.

Las inspectoras Stella Grondona del JIRIMM N° 2 y Marina Porto de la Escuela N° 46 se hicieron presentes para comunicar el cierre, con la idea de trasladar a la niña de 5 años a la Escuela Primaria y que dicha maestra se haga cargo de la enseñanza de la niña, la cual no estaría capacitada ni autorizada por el simple motivo de no tener el título de nivel inicial.

La preocupación de los padres es clara, y por esto fueron recibidos por el diputado provincial del Frente Renovador, quien escuchó atentamente a los vecinos, les comunicó que la medida que se intenta adoptar es “exagerada” e indicó que es algo común que viene sucediendo en el interior de la provincia. Garate se comprometió a presentar un proyecto para plantear el problema y visibilizar el reclamo en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia.