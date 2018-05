Garate: “Se le debe exigir al Gobierno envío de fondos para terminar las viviendas en Tres Arroyos”

“La realidad es que estamos en un verdadero problema sobre la obra pública, y no sabemos cuál se va a hacer, por lo que me voy a ocupar sobre el estado de la obra pública en Tres Arroyos”, dijo a LU 24 el diputado provincial por 1País, Pablo Garate, quien pidió además “exigir el envío de fondos para culminar las 21 viviendas y las otras comprometidas, porque la gente está esperando”, a la vez que sugirió “orientar el Presupuesto de la comuna para tener un fondo municipal de viviendas”.

“Creo que tanto el Vecinalismo como Cambiemos se han disputado durante todo este año la cuestión la obra pública; en otros momentos la discusión era por la obra pública que se hacía y ahora están discutiendo por la obra pública que no se hace; evidentemente no hay avances” expresó.

“En términos generales uno no puede decir cuàl se hará y cual no; yo no voy a vender ilusiones ni decisiones sobre el tema de las viviendas, pero concretamente digo que toda esta situación económica que estamos viviendo y el acuerdo con el FMI y demás ha generado un recorte; eso es un dato objetivo, y de eso no hay duda, ahora cual se va terminar, se va a hacer o proseguir eso no lo sabemos todavía y va a ir avanzando de acuerdo a como avance la cuestión económica del país en términos generales, que tiene repercusión muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, ya que según los datos que se empiezan a ver es que aproximadamente el 25 % y el 30 % de la obra pública no se va a continuar, no se va a terminar o no se va a hacer ; yo me voy a ocupar efectivamente de ver en qué situación está el tema de las viviendas de Tres Arroyos como otras obras públicas más”, relató.

“Ante la necesidad se precisa una respuesta del municipio”

Respecto las obras de viviendas, Pablo Garate expresó que “es un tema muy sensible, muy necesario, un tema del que nosotros hace mucho tiempo venimos planteando, e incluso el interbloque peronista del Concejo Deliberante acertadamente hizo una propuesta concreta que es que necesitamos que Tres Arroyos tenga un fondo municipal de viviendas, porque la verdad es que cuando uno ve una necesidad, precisa tener desde el municipio una respuesta”.

¿Qué pasó con el municipio, por qué no tiene un fondo de viviendas? Porque se acostumbró a que la obra pública venía de la Provincia y Nación, y nunca tuvo la previsión de recursos propios para hacer una obra pública más o menos importante”, sostuvo.

“Creemos que debería reorganizarse el Presupuesto municipal , nosotros creemos que hay un problema en la reorientación del mismo, el que no està orientado a la obra pública porque en otra época venía tanta que dijo no necesitamos tener previsión del Presupuesto; segundo: hay que tener una mayor eficiencia en los recursos de cómo se cobran las tasas, porque en cada Rendición de Cuentas se ve que muchas de las tasas tienen una baja cobrabilidad, y si hubiera una política de tierra, de hábitat y de vivienda, es muy fácil generar viviendas de autoconstrucción, es muy fácil cobrar una cuota a la gente que puede pagar, porque hay mucha gente que tiene trabajo formal y podría pagar una cuota, pero lo que pasa ahora con la situación económica nacional y provincial evidentemente todo lo que es crédito hipotecario está muy complicado porque las tasas se han elevado muchísimo y la gente cada vez debe más, y la accesibilidad en los bancos no está, y los municipios, la Provincia y la Nación no tienen una política de vivienda; se puede tener una política de vivienda a nivel municipal, lo que pasa es que hay que empezar a pensar en que los recursos económicos tienen que estar orientados a obra pública”, manifestó el legislador.

“Exigir a Provincia y Nación que manden recursos, porque la gente está esperando”

“Lo que es necesario es que cada obra pública es que cada ilusión en la gente de tener su vivienda o su obra pública, la que sea se termine; lamentablemente tenemos un gobierno nacional y provincial que està en ajuste, no està en una decisión política de avanzar hacia la obra pública, vivimos un momento en que había mucha obra pública, y ahora vivimos otro momento en que no hay obra pública y puede ocurrir que la que se anunció no se hace, y evidentemente tenemos que pensar que las autoridades, y en eso no me saco la responsabilidad, yo también soy autoridad, a pesar que no gobernamos, y creo que se debe exigir a la provincia de Buenos Aires y a la Nación que manden los recursos para terminar las 21 viviendas y las otras comprometidas, porque la gente está esperando”, concluyó.