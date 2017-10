Garate sobre la entrega de un aporte económico para la operación de “Monito” Rodríguez: “Esto es un gesto humano”

El vicepresidente del Club Colegiales, Pablo Garate, habló sobre la entrega de un aporte económico para el jugador del Club Unión, Jorge “Monito” Rodríguez y su familia, en el marco de una operación que se llevará a cabo el próximo viernes en Bahía Blanca, debido a la lesión por un codazo en el rostro que sufrió el jugador de Unión en el partido que disputó el elenco Tatengue ante el Escolar el domingo 1 de octubre. El parte médico indica que Rodríguez tuvo traumatismo contuso en el rostro que produjo fractura de arco cigomático de hueso malar del lado derecho. El vicepresidente del Escolar decidió tomarse la fotografía solo para no comprometer a los demás integrantes de la Comisión Directiva.

Garate, en diálogo con LU 24, sostuvo que “el día miércoles o jueves vamos a tener el dinero para que la familia del “Monito” Rodríguez esté tranquila, que la operación y los gastos van a estar cubiertos, queremos generar un gesto de solidaridad y compromiso, somos una institución de bien público y tenemos que dar el ejemplo social y comunitario”.

Además, el vicepresidente del Escolar destacó que “esto es un gesto de que las responsabilidades se asumen, no se dan vueltas. Desde el día lunes después del partido me puse en contacto con la familia, hablé con dirigentes de Unión y de la Liga, el padre de “Monito” me trajo papeles y demás de los gastos que lleva la intervención quirúrgica y nos hemos puesto en movimiento para que el miércoles o jueves tengamos los recursos”

“Esto es un gesto humano y solidario. Pasó en un partido de fútbol, en nuestra cancha, nosotros pretendemos que esto sea tomado como una asunción de responsabilidad humana. Lo que estamos haciendo es darle una mano a una persona a quién hoy tiene que afrontar una situación muy difícil el día viernes”, agregó.