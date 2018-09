Gardey: “Los alimentos secuestrados no se pueden donar porque ponen en riesgo la salud de la gente”

Hoy la Dirección de Bromatología, en conjunto con la policía, secuestró mercadería no apta para consumo y se procedió a su destrucción en salvaguarda de la salud pública.

Ante los comentarios a través de redes sociales a por qué no se donó los alimentos, Lucia Gardey -Directora de Bromatología- aclaró que “damos a conocer esto a la gente para que los comerciantes sobre todo estén atentos de las condiciones en las que tiene que tener un alimento”.

Sobre este caso indicó que “las pastas fresca que deben estar refrigeradas y en el rotulo figura que las condiciones de temperatura que se tiene que mantener el alimento, un máximo de 8° deben estar refrigerados en una cámara, y estaban a temperatura ambiente en un depósito a 14°”.

“Nosotros no podemos permitir que eso salga a la venta, obviamente esto no se puede donar porque nosotros estaríamos poniendo en riesgo la salud de la gente a la que destinamos esta mercadería y tampoco sirve para alimentar perros”, agregó.

En tanto sostuvo que “quisimos dejar constancia de que todo esto se estaba destruyendo para evitar susceptibilidades, se destruye para evitar que alguien se lo lleve y lo revenda porque es mercadería riesgosa y lamentablemente lo tenemos que hacer así, hay leyes que lo regulan”.