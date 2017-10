Gargaglione, ganador en San Cayetano, espera “un futuro más predecible”

El intendente municipal de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione, quien triunfara en las elecciones del pasado domingo con más del cincuenta por ciento de los votos, en contacto con LU 24, se mostró “muy contento con estos resultados, es una fuerza política que se está afianzando en la Provincia y en el país, y el haber estado desde un principio con Ernesto Sanz desde el radicalismo nos ha dado sus frutos”, dijo, en referencia al avance de Cambiemos.

“Esto reafirma nuestra gestión, y sirve para redoblar la apuesta, en el sentido de trabajar cada vez más y a su vez analizar dónde puede haber algún punto débil de nuestro gobierno, para mejorarlo porque no somos perfectos; esa es la base, creo para seguir gobernando bien y mantener el caudal de votos en San Cayetano, donde gobernamos desde el radicalismo; esto está reconocido por el Gobierno provincial y nacional, no es que no seamos abiertos, eso se dio así, nació así, pero estamos muy bien identificados con Cambiemos, y con la esperanza de que la Provincia y la Nación salgan adelante, con un futuro más predecible”, sostuvo el jefe comunal sancayetanense.

Respecto a la integración del cuerpo deliberativo, expresó: “Nosotros teníamos asegurados los tres concejales, pero necesitábamos el 50,01 para mantener los dos consejeros escolares, así que mantuvimos seis concejales de Cambiemos, dos de 1 País y dos del Frente Para la Victoria”.

Reunión del Foro de Intendentes Radicales con Salvador

Gargaglione relató además el encuentro mantenido con el vicegobernador de la Provincia, y expresó : “Tuvimos ayer una reunión del Foro de Intendentes Radicales, con Daniel Salvador, que es el vicegobernador y el presidente del Partido, la que se hizo en la residencia de él, respecto al Presupuesto que se viene, que fue presentado anoche, y los legisladores que estuvieron presentes hicieron comentarios por lo que les habían dicho en Economía pero no lo tenían en su poder”.

Preocupación por el Fondo de Infraestructura Municipal

Gargaglione analizó detalladamente lo que sucederá de ahora en más con el denominado Fondo de Infraestructura Municipal, ya que en la reunión de marras, se mencionó el tema, y afirmó que “hay preocupación por el Fondo de Infraestructura Municipal, en el sentido que el Gobierno provincial con la intención de bajar el déficit ante la necesidad de hacer obras hidráulicas y rutas posiblemente haya que re direccionarlo, no creo que se vaya a eliminar, no soy quien para decirlo, pero creo que se va a reducir; es una cuestión de acomodar las cuentas provinciales que es ahora una preocupación”.

Agregó: “Daniel Salvador expuso que es muy difícil cumplir los tres parámetros, porque el gobierno para mantener la obra pública, reducir el déficit fiscal y aflojar la presión tributaria, es muy difícil, y cuando me tocó tomar la palabra fui sincero, son tres temas claves porque tampoco se puede detener la obra pública, porque hay municipios que han armado una estructura que no se puede armar y desarmar, ya que también es una salida laboral rápida, si bien es temporaria y no definitiva, ha paliado este gran déficit con la obra pública”.

Sostuvo seguidamente: “ creo tiene que ver con las grandes obras que le hacen falta a la Provincia, que si bien no dan votos son necesarias y hay que hacerlas, y por otro lado ver y hacer participar a los municipios que hace un poco también a nuestra idiosincrasia como radicales de lo que es la autonomía municipal, es decir manejar fondos nosotros pero a su vez también demostrarle a la Provincia la eficiencia que hemos tenido en estos dos años y veremos si todos los municipios estamos en condiciones de volver a recibir un fondo de infraestructura municipal; es el equilibrio también, no hay discriminación, era por coparticipación, como todos sabemos, todos los municipios lo recibían, eso nos daba un piso de obra más allá de las que se gestionaban por fuera de ese monto”.

Pedido a Salud para la compra de equipamiento

“Estuvimos en el Ministerio de Salud solicitando fondos, hemos hecho inversiones por más de dos millones de pesos, ahora estamos con la necesidad de una torre de laparoscópica que ronda el millón de pesos, por lo que estamos gestionando ante Salud la posibilidad de llamar prontamente a licitación, de todas maneras quedó la solicitud pero están en un cierre de año y la presentación del Presupuesto para el año que viene, las cosas a veces no son tan sencillas como uno quisiera pero estamos en el buen camino”, concluyó.