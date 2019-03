Gargaglione no le esquivaría a un nuevo periodo frente al municipio de San Cayetano

El Intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, no descartó volver a ser reelegido para un nuevo periodo frente al municipio. “Pienso hacer lo mejor para el Partido Radical dentro de Cambiemos, venimos gobernando desde el 2007. Yo creo que tranquilamente puedo hacer un mandato más si el partido así lo determina”, aseguró a LU 24.

Asimismo agregó que de no ser así, seguirá participando en política: “Aprendí a querer a la política, la política le cambia la vida a las personas, mejora la calidad de vida, no es un discurso, simplemente que lo mamo y lo quiero seguir haciendo”, expresó y agregó: “Estoy para sumar, me siento con fuerzas para seguir”.

Sobre la difícil situación económica que viven los municipios de la provincia debido a la suba del dólar y la inflación dijo que San Cayetano cerró sin déficit: “Concretamos obras importantes, otras están pendientes, pero será un año difícil, estamos preocupados por la actividad privada, por los vecinos, por los pequeños y medianos empresarios, por los trabajadores que los complica mucho la inflación”.