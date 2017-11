Gargaglione participó de una reunión de trabajo encabezada por el ministro de economía

Durante su estadía en Buenos Aires, acontecida el último miércoles, el Intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, se reunió con sus pares radicales David Hirtz (Adolfo Alsina), Franco Flexas (General Viamonte) y José Luis Salomón (Saladillo).

Allí, y teniendo en cuenta la convocatoria realizada por funcionarios provinciales para dialogar sobre el Presupuesto 2018, los jefes comunales intercambiaron apreciaciones sobre el proyecto presentado, teniendo en cuenta las características propias de los Municipios del interior de la Provincia, con sus situaciones económicas, necesidades y las perspectivas a futuro.

Seguidamente la Mesa Conductora de Intendentes de Cambiemos (de la cual forma parte Gargaglione), sumado a intendentes de distintas secciones electorales, mantuvieron una reunión de trabajo con los ministros bonaerenses, Hernán Lacunza (Economía); Joaquín de la Torre (Gobierno) y Gabriel Sánchez Zinny (Educación).

En principio Lacunza expuso los lineamientos básicos del proyecto de presupuesto, esto es bajar la carga tributaria para las actividades económicas y productivas; continuar con las obras de infraestructura; y generar con los municipios (Nación y Provincia) un acuerdo de responsabilidad fiscal.

Asimismo, los funcionarios provinciales mostraron su preocupación por las inundaciones que sufre gran parte de la Provincia, por lo que es intención avanzar con obras hídricas, con la reconstrucción de las rutas, sin disminuir la obra pública, amén que no esté definido la implementación del Fondo de Infraestructura Municipal.

Por su parte los Intendentes presentes le plantearon la insuficiencia en el envío de recursos destinados a Policía Comunal, inquietud que, como todas las expuestas, fueron debidamente recepcionadas.

El Fondo Educativo también fue tema de análisis, coincidiendo todos en que hay que trabajar en pos de mejorar la educación en la Provincia de Buenos Aires, y para ello hace falta, entre otras cosas, realizar obras.

El planteo presentado por los intendentes fue la distribución y utilización de dicho Fondo, brindando alternativas a la propuesta oficial, y siempre incluyendo la educación no formal. En ese sentido se pensó en un nuevo índice de repartición que le corresponde a cada Municipio, contemplando las distintas situaciones que se viven en el Conurbano y en el interior de la Provincia. Tiene que estar también la educación no formal (jardines maternales, becas, espacios culturales).

Finalmente, el viernes los alcaldes radicales dialogaron sobre esos mismos temas con Senadores y Diputados de Cambiemos, planteando cada intendente la situación particular de su distrito.