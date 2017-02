Gargaglione sobre el encuentro con Vidal y Macri: “dejaron claro que todos somos el mismo equipo”

El jefe comunal de San Cayetano, Miguel Angel Gargaglione, fue parte del encuentro del Foro de Intendentes de Cambiemos en el que estuvieron presentes el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal. “Fue muy motivador, se dejó en claro que somos 71 los intendentes de Cambiemos, entre los cuales hay radicales, peronistas que se han sumado, gente del partido Fe y de la Coalición Cívica y todos somos parte del mismo equipo de trabajo. Sabemos que los proyectos a largo plazo tienen momentos difíciles, seguramente la gente hoy no está viviendo como quisiera, pero el camino de transformación ya está iniciado”, aseguró.

Gargaglione consideró, no obstante, que el encuentro no fue para hablar de las elecciones, sino para “ejercer el liderazgo en buen sentido, en un equipo de trabajo con los tres estamentos del Estado, siendo sinceros con la gente, claros, y sabiendo lo que la gente necesita y cuándo podremos resolver su problemática. En esto insistieron tanto María Eugenia Vidal como Mauricio Macri, quien nos señaló que mientras el Gobierno nacional hace el esfuerzo por equilibrar las cuentas, los municipios tienen la obligación de hacer lo mismo”.

Sobre la presencia del asesor Jaime Durán Barba, Gargaglione consideró que “habló de su técnica, porque más allá de su ideología, lo que hace es trabajar técnicamente para que sus asesorados ganen las elecciones. No nos dijo cómo llevar adelante la campaña en cada distrito, porque no los conoce, pero puso a consideración de los intendentes a una parte de su equipo que está viniendo del exterior en estos días, y que podría compartir con nosotros aspectos previos a la campaña”.