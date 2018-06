Garrido asegura que “El Interbloque Peronista está perfecto”

El edil del Frente Para La Victoria, Martín Garrido, se refirió a la situación del Interbloque Peronista, tras el voto de Matías Fhurer durante la sesión pasada contrario a la decisión de este y destacó la libertad de cada edil al momento de la votación. “El Interbloque Peronista está perfecto”, dijo.

“Sobre la votación de Fhurer, cada bloque tiene independencia en su voto. Sí trabajamos en conjunto, pero cada uno tiene la libertad de votar como le parece conveniente. No nos sorprende lo que sucedió, porque manejábamos para ese día lo que sucedería con el voto de Matías. Es algo que ha pasado otras veces el votar en disidencia, y el dia después es igual”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que “el interbloque está perfecto y hemos trabajado para la sesión. Como lo venimos haciendo, cada espacio presenta sus proyectos o minutas, y trabajamos otros temas en conjunto. Para esta, será algo de Reta ya que vinieron vecinos a consultar. También nosotros con el Programa Hogar con cosas que queremos averiguar y que nos respondan como funciona, además de subsidios provinciales de bibliotecas”.

Consideró que “Si el vecinalismo no se vio venir lo de la votación pasada, es tener poca mirada política. No nos movimos en ningún momento de nuestra visión de la Rendición de Cuentas. Creo que ellos se tienen que poner a trabajar en las críticas que se le han hecho. No interferimos en la gobernabilidad como se ha dicho”, manifestó.