Garrido convoca a participar del “Carnaval del Pueblo”

El edil del bloque del Frente Para la Victoria, Martín Garrido, se refirió a la actividad que se realizará este sábado desde las 15 horas organizado por La Cámpora Tres Arroyos, junto con militantes de diferentes espacios que componen el espacio político e invitan a festejar el "Carnaval del Pueblo" en Bolívar y San Luis (patio del CIC del Barrio Olimpo).

“Queremos que los barrios puedan empezar a festejar un poco. En esta época con las cosas que vienen sucediendo, se entristece a los pueblos y nada se puede construir sin alegría. Por eso organizamos esta vuelta de los carnavales”, manifestó Garrido a LU24.

Mencionó que habrá payasos, juegos, guerra de bombuchas, música, merienda y una mateada con las familias de los chicos que todos los sábados concurren a las diferentes actividades que la agrupación realiza en el barrio.

Por otra parte, en relación al trabajo que vienen desarrollando en diferentes barrios de la ciudad junto al espacio político que integra aseguró el edil a Sin Apuro: “cuando avanzamos en un barrio relevamos cualquier tipo de situación. En otro momento éramos vínculo con organismos nacionales. Hoy la situación es distinta. Los organismos nacionales no nos dan respuestas y muchos de los programas están siendo cortados. Con esto buscamos en principio acompañar a la familia, y darle respuesta desde el municipio”.

Respecto a las próximas elecciones y la situación de su bloque aclaró que él aún tiene mandato por cumplir, no así la concejal Graciela Callegari.

“Las encuestas inquietan más a quienes hoy son oficialistas que a nosotros. Cristina es la que mejor mide. Creo que deben estar preocupados los que pegaron el portazo creyendo que el kirchnerismo estaba terminado y hoy terminan diciendo que tenemos kirchneristas hasta en España. La realidad es que nuestro espacio siguió siempre por el mismo camino, tenemos claro que nuestra conductora es Cristina sea candidata o no. La verdad es que el verdadero peronismo está dentro del Frente Para la Victoria. Cualquier otro espacio ha favorecido al macrismo en medidas contra el pueblo”, sentenció. A nivel local, también advirtió: “ojala logremos la tan ansiada unidad a nivel local, aunque no lo creo. No pronunciarse desde el Partido Justicialista sobre la salida de Augusto de Benedetto, fue un fuerte reclamo desde el espacio y desde el bloque. Si tenemos que ir a internas iremos para las legislativas de este año, nosotros seguimos trabajando, crecimos muchísimo. Nuestra agrupación está fuerte”.