Garrido criticó a Cambiemos y aseguró que el Consejo de Seguridad Vial no avanza

El edil del Frente para la Victoria, Martín Garrido, aseguró que no se han registrado avances en el funcionamiento del Consejo de Seguridad Vial, y fustigó a Cambiemos “porque ha ido variando a sus representantes en el Consejo, y cuando alguien reemplaza al titular Horacio Espeluse, a veces no cuenta con la información necesaria y no se avanza en el tratamiento de los temas”. También aludió a la ausencia de Augusto De Benedetto, integrante del unibloque justicialista.

“No hemos podido avanzar en la necesidad de abordar los pedidos de reductores de velocidad que se dan sesión tras sesión en el Concejo, ya que se nos anticipó que se utilizará el asfalto y a la empresa que está a cargo de esa tarea para realizarlos en algunos lugares puntuales”.

La llegada de Axel Kicillof y Leopoldo Moreau

Por otra parte, se refirió a la llegada del exministro de Economía Axel Kicillof, que encabezará un acto en Quilmes este viernes a las 20.30. “Lo esperamos con mucha expectativa, porque más allá de la filiación política, se trata de un economista cuyos libros se están traduciendo y publicando en diversos países, y es muy importante poder escucharlo y apreciar su mirada sobre lo que se viene en materia económica”, dijo Garrido.

Para el sábado en las primeras horas de la tarde, en tanto, se aguarda la llegada del radical Leopoldo Moreau, con varios años ya de cercanía al proyecto kirchnerista. Moreau llegaría alrededor de las 14 y aún no hay agenda prevista para su visita.